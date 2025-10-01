聽新聞
光復災戶慰問金5萬元領現金 縣府後天8定點發、10月4日起可在農會領
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，18人罹難、6人失聯中、125人受傷。花蓮縣長徐榛蔚日前周五起發放5萬元，解災民的燃眉之急；縣府今指出，10月3日8個定點發放，地點待公布，10月4日則在農會停車場定點30天發放。
花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村今在馬太鞍溪潰壩救災進度記者會表示，花蓮縣政府要發放包含1萬萬元慰問金、4萬元救助金的5萬元慰助金給所有受災戶，協助災民恢復生活。
他說，縣府將於10月3日在光復鄉設8個定點發放現金，確切地點將再公告，若鄉親當天無法前往領取，縣府10月4日起在光豐地區農會停車場定點發放5萬元慰助金，時間持續1個月、30天。罹難者則發放100萬元慰問金，將匯入家屬指定帳戶。
