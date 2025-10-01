聽新聞
花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」
花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望盡早有具體措施，並強調災民需要的是安定永久的「家」，不是時間到了又被人趕走。
重災區之一佛祖街上的劉先生說，母親在洪災中罹難，他災後被安置在校園至今，對於從小到大居住逾50年的住家，若要遷走還是會捨不得，但是這次洪災實在淹得太嚴重，房子再怎麼清也不能住人了，必要的話還是要遷走。
對於政府研議遷村，他說，要遷村可以，但具體怎麼做，現在還不清楚，遷村後下一步也是未知數，「如果找一塊地方搬過去住，時間到了又把我們趕走，那就頭痛了」，災民需要的不是一個「暫時」的住處，而是土地、房子上能寫自己名字，一個能安身立命、安定的「家」。
母親住在佛祖街不幸罹難的張先生則說，房子本來是給母親養老的，如今母親走了，三兄妹平時也在外地發展，遷村與否對他來說意義不大，還是會著重在請求國家賠償部分。
花縣府表示，光復鄉太平村、大同村共89戶，因地勢低窪受創嚴重，住家難以修復，大規模社區與農田被淹沒，鄰近河床地勢抬高，為確保居民長久安居，已向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。住宅補貼與修繕方案由內政部規畫後公布細節。
