快訊

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

聽新聞
0:00 / 0:00

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
花縣府指出，光復鄉太平村、大同村難以恢復，已向中央爭取中繼宅及研議遷村計劃。記者李隆揆／攝影
花縣府指出，光復鄉太平村、大同村難以恢復，已向中央爭取中繼宅及研議遷村計劃。記者李隆揆／攝影

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望盡早有具體措施，並強調災民需要的是安定永久的「家」，不是時間到了又被人趕走。

重災區之一佛祖街上的劉先生說，母親在洪災中罹難，他災後被安置在校園至今，對於從小到大居住逾50年的住家，若要遷走還是會捨不得，但是這次洪災實在淹得太嚴重，房子再怎麼清也不能住人了，必要的話還是要遷走。

對於政府研議遷村，他說，要遷村可以，但具體怎麼做，現在還不清楚，遷村後下一步也是未知數，「如果找一塊地方搬過去住，時間到了又把我們趕走，那就頭痛了」，災民需要的不是一個「暫時」的住處，而是土地、房子上能寫自己名字，一個能安身立命、安定的「家」。

母親住在佛祖街不幸罹難的張先生則說，房子本來是給母親養老的，如今母親走了，三兄妹平時也在外地發展，遷村與否對他來說意義不大，還是會著重在請求國家賠償部分。

花縣府表示，光復鄉太平村、大同村共89戶，因地勢低窪受創嚴重，住家難以修復，大規模社區與農田被淹沒，鄰近河床地勢抬高，為確保居民長久安居，已向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。住宅補貼與修繕方案由內政部規畫後公布細節。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

裕隆集團「愛的里程」挺花蓮光復「拖吊超人」救援災區不分品牌免費拖吊

鍾沛君稱「誰沒吃便當餓死？」挨轟 吳思瑤：傷透災民的心

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

嘉義縣重創受災戶感同身受 物資人力馳援花蓮光復鄉洪災區

相關新聞

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高...

花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

馬太鞍溪堰塞湖災害前後地形劇變 山體崩塌403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖致災後取得的資料，比對災情前的地形資料，顯示元凶是山體...

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大...

徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」

花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。