花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅
花蓮光復鄉太平村、大同村共89戶受災嚴重，無法恢復原有居住功能，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅與遷村規畫。今天國土署表示，將研擬短中長期安置方案，包括租金補貼、中繼宅、社會住宅，及遷村規畫等，盼讓受災戶早日重回正常生活。
國土署指出，受災最嚴重的區域集中於佛祖街與中正路末端，地勢低窪，即便加強堤防仍難消除居民疑慮，因此盤點中繼宅與長期社會住宅地點，並挑選數個備選地區勘查，後續將與縣府及居民討論，避免安置地點太偏遠。
國土署強調，中繼宅屬於短期幾個月安置，未來仍以社會住宅或遷村等永久解決方案為者要方向，並評估89戶可否居住。
行政院政務委員、總協調官季連成表示，首先持續評估89戶是否仍具居住可能，第二步則朝中繼宅與社會住宅規畫。至於永久安置則涉及土地、建設等問題，中央已著手研擬，將由國土署協調跨部會，提出整體方案。
