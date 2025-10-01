「垂直撤離」非新創 內政部：花蓮2018水災危險潛勢區保全計畫就有

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，部分民眾採「垂直撤離」引發爭議。內政部今再強調，垂直避難並非本次因應溢流新創的避難方法，且花蓮縣2018年水災危險潛勢地區保全計畫第9頁就有，另已一再強調需先確認居家穩固安全，如鋼筋混凝土、有二樓以上、又不在水岸邊等條件。

內政部表示，為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並畫定區域，依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災的避難原則，民眾可採「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。

內政部說明，垂直避難並非本次因應溢流新創的避難方法，且已一再強調需先確認居家穩固安全，如鋼筋混凝土、有二樓以上，又不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

內政部指出，花蓮縣2018年水災危險潛勢地區保全計畫中（第9頁）即提有「疏散撤離係指居民自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或垂直疏散至自家或同樓層2樓以上之安全處所」的垂直避難方法。

內政部強調，目前仍在救災期間，一切以救災復原為重，且該次與農業部、花蓮縣政府及台大、陽交大學者所開的會議，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則作疏散範圍畫定的考量，盼勿對過程斷章取義，誤導社會大眾。

