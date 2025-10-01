快訊

「垂直撤離」非新創 內政部：花蓮2018水災危險潛勢區保全計畫就有

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，衝破堤防造成嚴重災情。圖／聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，衝破堤防造成嚴重災情。圖／聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，部分民眾採「垂直撤離」引發爭議。內政部今再強調，垂直避難並非本次因應溢流新創的避難方法，且花蓮縣2018年水災危險潛勢地區保全計畫第9頁就有，另已一再強調需先確認居家穩固安全，如鋼筋混凝土、有二樓以上、又不在水岸邊等條件。

內政部表示，為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並畫定區域，依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災的避難原則，民眾可採「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。

內政部說明，垂直避難並非本次因應溢流新創的避難方法，且已一再強調需先確認居家穩固安全，如鋼筋混凝土、有二樓以上，又不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

內政部指出，花蓮縣2018年水災危險潛勢地區保全計畫中（第9頁）即提有「疏散撤離係指居民自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或垂直疏散至自家或同樓層2樓以上之安全處所」的垂直避難方法。

內政部強調，目前仍在救災期間，一切以救災復原為重，且該次與農業部、花蓮縣政府及台大、陽交大學者所開的會議，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則作疏散範圍畫定的考量，盼勿對過程斷章取義，誤導社會大眾。

堰塞湖 馬太鞍溪 內政部 垂直避難

相關新聞

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高...

花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

馬太鞍溪堰塞湖災害前後地形劇變 山體崩塌403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖致災後取得的資料，比對災情前的地形資料，顯示元凶是山體...

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大...

徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」

花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還...

