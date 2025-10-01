快訊

花蓮洪患致災 中油：光復加油站恢復供油

中央社／ 台北1日電
加油示意圖，非光復加油站。圖／本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，中油持續投入人力與機具加速進行光復鄉兩座直營加油站清淤與復原，繼馬太鞍站9月27日下午恢復營業後，位於市區的光復站今天上午亦恢復營業，可就近提供救災機具設備及民眾的加油需求。

中油透過新聞稿表示，光復站配合國軍清淤附近巷道，9月29日完成站區清淤及設備檢修，同時傍晚進行油品取樣，9月30日上午9時取得化驗報告，確認該站供應油品（92無鉛汽油、95無鉛汽油及超級柴油）均符合規範。

中油說，經過各項嚴謹程序與測試，光復站已在今天上午8時恢復營業。台灣中油光復鄉兩座直營加油站全面恢復供應油品，滿足救災及當地民眾的用油需求。

堰塞湖 馬太鞍溪

