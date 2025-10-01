鍾沛君稱「誰沒吃便當餓死？」挨轟 吳思瑤：傷透災民的心

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤今上午接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委吳思瑤今上午接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，義煮團指控花蓮縣政府卡運送，導致便當短缺，甚至有1萬多個便當擺到酸臭，國民黨台北市議員鍾沛君昨表示，「災民或志工有哪一個人沒吃便當餓死？」引發討論。民進黨立委吳思瑤說，志工的愛心不要，硬要花公帑採購便當？並批花蓮縣府「連一個簡單的飲食問題都無法解決好。」

鍾沛君昨天在政論節目《新聞面對面》談及此事時，僅稱「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中，那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」

吳思瑤今上午受訪表示，國民黨的政治人物在政論節目上的發言實在是傷透災區人民的心，有沒有同理心是一個從政者的基本要件。國民黨人沒有那麼認真投入救災就算了，但是居然還說出傷害災民情感的話。

吳思瑤質疑，大家想理解，明明有志工的力量願意挹注，明明有義煮團強大陣容，願意在地協助提供好的膳食，為什麼花蓮縣政府要捨近求遠，還要再花費公帑？志工的愛心不要，硬要花公帑採購便當？

吳思瑤強調，這個部分倒是要請花蓮縣政府說清楚，為什麼無視志工團的善心，為何要刻意支用公家預算來採購便當。連一個簡單的飲食問題都無法解決好，花蓮縣政府的執行力真的很值得商榷。

堰塞湖 馬太鞍溪 鍾沛君 吳思瑤

相關新聞

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高...

花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德...

花縣府爭取中繼宅擬遷村 災民：我們需要的是「家」

花蓮搶災第9天，縣府今早表示，針對受災重創的光復鄉太平村、大同村，已向中央爭取中繼宅並研議遷村計畫，對此有受災戶說，希望...

馬太鞍溪堰塞湖災害前後地形劇變 山體崩塌403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖致災後取得的資料，比對災情前的地形資料，顯示元凶是山體...

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大...

徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」

花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還...

