鍾沛君稱「誰沒吃便當餓死？」挨轟 吳思瑤：傷透災民的心
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，義煮團指控花蓮縣政府卡運送，導致便當短缺，甚至有1萬多個便當擺到酸臭，國民黨台北市議員鍾沛君昨表示，「災民或志工有哪一個人沒吃便當餓死？」引發討論。民進黨立委吳思瑤說，志工的愛心不要，硬要花公帑採購便當？並批花蓮縣府「連一個簡單的飲食問題都無法解決好。」
鍾沛君昨天在政論節目《新聞面對面》談及此事時，僅稱「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中，那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」
吳思瑤今上午受訪表示，國民黨的政治人物在政論節目上的發言實在是傷透災區人民的心，有沒有同理心是一個從政者的基本要件。國民黨人沒有那麼認真投入救災就算了，但是居然還說出傷害災民情感的話。
吳思瑤質疑，大家想理解，明明有志工的力量願意挹注，明明有義煮團強大陣容，願意在地協助提供好的膳食，為什麼花蓮縣政府要捨近求遠，還要再花費公帑？志工的愛心不要，硬要花公帑採購便當？
吳思瑤強調，這個部分倒是要請花蓮縣政府說清楚，為什麼無視志工團的善心，為何要刻意支用公家預算來採購便當。連一個簡單的飲食問題都無法解決好，花蓮縣政府的執行力真的很值得商榷。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言