鍾沛君稱「誰沒吃便當餓死？」挨轟 吳思瑤：傷透災民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，義煮團指控花蓮縣政府卡運送，導致便當短缺，甚至有1萬多個便當擺到酸臭，國民黨台北市議員鍾沛君昨表示，「災民或志工有哪一個人沒吃便當餓死？」引發討論。民進黨立委吳思瑤說，志工的愛心不要，硬要花公帑採購便當？並批花蓮縣府「連一個簡單的飲食問題都無法解決好。」

鍾沛君昨天在政論節目《新聞面對面》談及此事時，僅稱「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中，那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」

吳思瑤今上午受訪表示，國民黨的政治人物在政論節目上的發言實在是傷透災區人民的心，有沒有同理心是一個從政者的基本要件。國民黨人沒有那麼認真投入救災就算了，但是居然還說出傷害災民情感的話。

吳思瑤質疑，大家想理解，明明有志工的力量願意挹注，明明有義煮團強大陣容，願意在地協助提供好的膳食，為什麼花蓮縣政府要捨近求遠，還要再花費公帑？志工的愛心不要，硬要花公帑採購便當？

吳思瑤強調，這個部分倒是要請花蓮縣政府說清楚，為什麼無視志工團的善心，為何要刻意支用公家預算來採購便當。連一個簡單的飲食問題都無法解決好，花蓮縣政府的執行力真的很值得商榷。

