馬太鞍溪堰塞湖災害前後地形劇變 山體崩塌403公尺

農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖致災後取得的資料，比對災情前的地形資料，顯示元凶是山體崩塌，最大深度達403公尺。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午自壩頂溢流崩塌，造成壩體潰決，林保署監測網站目前仍顯示紅色警戒。

林保署航測及遙測分署今天發布新聞稿表示，9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺的數值高程模型（DEM），經比對內政部提供的災前地形資料，驚見從上游山區到下游河道，均出現大幅地形變動。

航測及遙測分署指出，數據顯示，形成這次堰塞湖元凶的山體崩塌，最大深度達403公尺，規模驚人，而中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40至50公尺。

航測及遙測分署表示，這次災害發生後，各界除關心災害搶救進度外，也相當憂心災害發生後河道土砂的淤積情形。透過航遙測飛機上的光達掃描儀，可以很高效率地獲取高精度大範圍的地表三維資訊，呈現完整的災後地貌。所得成果再進一步與原有地形數據進行比較，就可得知上下游不同區位的地形變化程度。

航測及遙測分署長黃群修說，這次動用的光達掃描儀，是去年才完成酬載改裝及服役，分署在資料取得後，人員即主動犧牲假日處理相關資料的解算及平差工作，昨天獲得災害前後的地形變動數據。

