快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮光復鄉災後復原進行中，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。圖／聯合報系資料照片
花蓮光復鄉災後復原進行中，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。圖／聯合報系資料照片

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大恐有二次災害。環境部長彭啓明今表示，現階段光復市區街道上的淤泥已經硬化，清除上開始有難度，也因為堰塞湖蓄水量已大幅下降，下點雨反而是好事。

彭啓明今於「強化碳訂價中的市場機制研討會」前上訪指出，先前光復災區由於交通堵塞，清運速度比較慢，昨天已有進一步管制，未來清淤的速度會增加不少，今天預計垃圾加淤泥的累計清除量達5萬多噸，未來每天則會有1萬噸的清除量，預計中秋節前市區有機會清除完畢，但初估本次溢流出來的淤泥量高達3000多萬噸，其他地方的清運還需要更多時間。

垃圾處理上，現在有6個暫置場都在台糖的土地，花蓮縣政府則委託台泥協助焚化處理；淤泥則可以做工程使用，已和經濟部、內政部國土署等討論去化，預計本周就會提出去化方案。

然而民眾關心日後的降雨是否會沖刷掉已經暫置的淤泥，彭啓明指出，暫置場有排水和防水設備，下雨了也會用帆布覆蓋，基本上不太會有影響，也不用擔心會有2次汙染。然而市區水溝都被淤泥塞住，這些會需要優先清除，各縣市環保局正在協助疏通排水管道，光復鄉現在的用水量是往年1倍以上，加上淤泥硬化難清運，下點雨對現況都會好一些。

根據東華大學所管理的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實統計，目前堰塞湖蓄水量已從由原9100萬立方公尺減少至1100萬立方公尺容積量，已大幅減少88%。缺口封堵部分，經濟部水利署正加緊作業，盼能在2周內完成，農曆年底前把所有的堤防毀壞的設施再進行加固，並至2026年汛期之前，將受損的堤防完全恢復。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

彭啓明：南部有望設光電回收廠 擴大處理量能

彭啓明：因應美對等關稅 擬碳費折扣或分期措施

民眾今抗議名間焚化爐環評 彭啓明：地方都要有處理垃圾的能力

相關新聞

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高...

花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德...

施政報告提3重建 卓揆：花蓮洪災將究責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告時允諾全力協助災區復原，同時也將展開必要的檢討究責；他也提出...

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大...

徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」

花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還...

馬太鞍堰塞湖「垂直避難」成爭議焦點 內政部反擊了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大傷亡，截至1日上午8時已奪走18條人命。外界質疑花蓮縣府撤離不力，縣府則反駁，指稱是內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。