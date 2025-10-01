花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大恐有二次災害。環境部長彭啓明今表示，現階段光復市區街道上的淤泥已經硬化，清除上開始有難度，也因為堰塞湖蓄水量已大幅下降，下點雨反而是好事。

彭啓明今於「強化碳訂價中的市場機制研討會」前上訪指出，先前光復災區由於交通堵塞，清運速度比較慢，昨天已有進一步管制，未來清淤的速度會增加不少，今天預計垃圾加淤泥的累計清除量達5萬多噸，未來每天則會有1萬噸的清除量，預計中秋節前市區有機會清除完畢，但初估本次溢流出來的淤泥量高達3000多萬噸，其他地方的清運還需要更多時間。

垃圾處理上，現在有6個暫置場都在台糖的土地，花蓮縣政府則委託台泥協助焚化處理；淤泥則可以做工程使用，已和經濟部、內政部國土署等討論去化，預計本周就會提出去化方案。

然而民眾關心日後的降雨是否會沖刷掉已經暫置的淤泥，彭啓明指出，暫置場有排水和防水設備，下雨了也會用帆布覆蓋，基本上不太會有影響，也不用擔心會有2次汙染。然而市區水溝都被淤泥塞住，這些會需要優先清除，各縣市環保局正在協助疏通排水管道，光復鄉現在的用水量是往年1倍以上，加上淤泥硬化難清運，下點雨對現況都會好一些。

根據東華大學所管理的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實統計，目前堰塞湖蓄水量已從由原9100萬立方公尺減少至1100萬立方公尺容積量，已大幅減少88%。缺口封堵部分，經濟部水利署正加緊作業，盼能在2周內完成，農曆年底前把所有的堤防毀壞的設施再進行加固，並至2026年汛期之前，將受損的堤防完全恢復。

