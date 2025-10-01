災後台灣世曦投入馬太鞍溪橋災後勘查 協助推動修復工程

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣世曦與公路局人員共同進行現場勘查了解橋梁受損及橋址災後狀況。台灣世曦提供
台灣世曦與公路局人員共同進行現場勘查了解橋梁受損及橋址災後狀況。台灣世曦提供

受強颱「樺加沙」強降雨影響，馬太鞍溪堰塞湖潰流造成台九線馬太鞍溪橋遭沖毀，交通中斷並造成花蓮縣光復鄉嚴重災情。台灣世曦在災情發生後第一時間即主動致電現場工務段，關心橋梁受損與交通影響狀況。同時亦接獲公路局東養分局任務，立即指派第二結構部協理陳明谷及資深工程師等人趕赴花蓮，與公路局人員共同進行現場勘查，了解橋梁受損及橋址災後狀況，協助提供短、中、長期災害重建意見，期盼修復工程能及早啟動、恢復當地通行安全。

台灣世曦也於內部網站發起捐款，鼓勵同仁踴躍響應，並將所有善款全數捐至衛生福利部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，以實際行動支持災區居民度過難關。世曦秉持守護台灣的企業精神，將持續發揮專業所長，並與政府攜手合作，共同協助花蓮災後復健與家園重建，齊心守護光復的家鄉。

堰塞湖 馬太鞍溪

