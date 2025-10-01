災後台灣世曦投入馬太鞍溪橋災後勘查 協助推動修復工程
受強颱「樺加沙」強降雨影響，馬太鞍溪堰塞湖潰流造成台九線馬太鞍溪橋遭沖毀，交通中斷並造成花蓮縣光復鄉嚴重災情。台灣世曦在災情發生後第一時間即主動致電現場工務段，關心橋梁受損與交通影響狀況。同時亦接獲公路局東養分局任務，立即指派第二結構部協理陳明谷及資深工程師等人趕赴花蓮，與公路局人員共同進行現場勘查，了解橋梁受損及橋址災後狀況，協助提供短、中、長期災害重建意見，期盼修復工程能及早啟動、恢復當地通行安全。
台灣世曦也於內部網站發起捐款，鼓勵同仁踴躍響應，並將所有善款全數捐至衛生福利部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，以實際行動支持災區居民度過難關。世曦秉持守護台灣的企業精神，將持續發揮專業所長，並與政府攜手合作，共同協助花蓮災後復健與家園重建，齊心守護光復的家鄉。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
