馬太鞍堰塞湖「垂直避難」成爭議焦點 內政部反擊了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大傷亡，截至1日上午8時已奪走18條人命。外界質疑花蓮縣府撤離不力，縣府則反駁，指稱是內政部提出的「垂直避難」概念，讓部分居民誤以為在家二樓即可安全避災，縣府無法強制撤離。對此，內政部澄清，強調垂直避難並非本次臨時發明的措施，更不是鼓勵民眾隨意留在家中。

內政部指出，相關避難方式早已納入花蓮縣2018年水災危險潛勢地區保全計畫，當中明訂居民在災害時，可選擇平面疏散至避難收容所、親友家，或在確認自宅穩固安全的前提下，暫時垂直移動至二樓以上避難，這些規範同時也依循聯合國教科文組織及水災防救計畫原則，並非近期才「新創」的避難模式。

內政部進一步解釋，所謂垂直避難，必須符合多項條件，包括建物為鋼筋混凝土結構、樓層在二樓以上、且不鄰近水岸，才能視為暫時安全的避難選項，換言之，並非所有住家都適用，更不是撤離的替代方案，而是災難發生瞬間的一種應急選擇。

內政部強調，這次災害期間，中央與農業部、花蓮縣政府及台大、陽明交大等專家學者共同研判影響範圍，始終以「保全人民生命安全」為最高原則，才進行疏散與警戒區域劃定，呼籲外界勿斷章取義或誤導大眾，避免影響救災復原工作重心。

