聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，縣長徐榛蔚（左三）向中央爭取中繼宅，並研議遷村計畫。圖／花蓮縣政府提供
花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅，並研議遷村計畫。行政院政委季連成已承諾，將邀集國土署盡快研議並安排會勘，作為後續安置規畫依據。

花蓮縣府指出，昨晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺、水利署長林元鵬及相關部會出席討論。

徐榛蔚指出，馬太鞍溪堰塞湖潰堤後，造成河床地勢顯著提高，即使溢流口已阻斷，仍潛藏水患風險，加上颱風正在形成，尤其光復鄉佛祖街一帶極易再度受災。馬太鞍溪屬經濟部水利署業管，堰塞湖則由林保署負責，涉及跨部會高度專業與整體國土規畫，請國土署出面整合，制定長治久安的解決之道。

縣府說明，清淤工作持續進行，目前已調度790車次清淤車輛進場，環保局與環境部協力推進，市區排水溝清理同步展開，3天內已完成70公尺溝渠，化糞池也恢復暢通。為加快進度，協調每日百輛以上清淤車入場施工，並實施交通管制確保作業效率。

縣府表示，會議聚焦堰塞湖監測、馬太鞍溪疏浚及堤防工程、受災居民補助及後續重建；住宅補貼與修繕方案由內政部規劃後公布細節。徐榛蔚重申，將全力與中央保持緊密聯繫，務求爭取最切實可行的中繼宅及遷村方案，讓受災居民早日重建家園，重拾安定生活。

堰塞湖 馬太鞍溪 徐榛蔚

相關新聞

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高...

花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德...

施政報告提3重建 卓揆：花蓮洪災將究責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告時允諾全力協助災區復原，同時也將展開必要的檢討究責；他也提出...

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

據氣象預報指出，未來幾天由於有熱帶擾動通過呂宋島，花東地區降雨機率將增加。由於光復鄉正在災後復原階段，地方擔憂若雨勢較大...

徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」

花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還...

馬太鞍堰塞湖「垂直避難」成爭議焦點 內政部反擊了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大傷亡，截至1日上午8時已奪走18條人命。外界質疑花蓮縣府撤離不力，縣府則反駁，指稱是內政部...

