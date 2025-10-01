光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫
花蓮馬太鞍堰塞湖洪水重創光復鄉，其中太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，住家、農田都遭泥水淹沒，加上鄰近河床被抬高，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅，並研議遷村計畫。行政院政委季連成已承諾，將邀集國土署盡快研議並安排會勘，作為後續安置規畫依據。
花蓮縣府指出，昨晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺、水利署長林元鵬及相關部會出席討論。
徐榛蔚指出，馬太鞍溪堰塞湖潰堤後，造成河床地勢顯著提高，即使溢流口已阻斷，仍潛藏水患風險，加上颱風正在形成，尤其光復鄉佛祖街一帶極易再度受災。馬太鞍溪屬經濟部水利署業管，堰塞湖則由林保署負責，涉及跨部會高度專業與整體國土規畫，請國土署出面整合，制定長治久安的解決之道。
縣府說明，清淤工作持續進行，目前已調度790車次清淤車輛進場，環保局與環境部協力推進，市區排水溝清理同步展開，3天內已完成70公尺溝渠，化糞池也恢復暢通。為加快進度，協調每日百輛以上清淤車入場施工，並實施交通管制確保作業效率。
縣府表示，會議聚焦堰塞湖監測、馬太鞍溪疏浚及堤防工程、受災居民補助及後續重建；住宅補貼與修繕方案由內政部規劃後公布細節。徐榛蔚重申，將全力與中央保持緊密聯繫，務求爭取最切實可行的中繼宅及遷村方案，讓受災居民早日重建家園，重拾安定生活。
