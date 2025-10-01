花蓮洪災一度失聯法籍神父呂德偉現身 哽咽感謝志工愛心相助

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成重大死傷災情，全台各地志工紛紛投入災區協助重建。災後一度傳出失聯的光復鄉大馬天主堂法籍神父呂德偉，近日平安現身，接受天主教真理電台訪問，公開表達對教友志工們出錢出力，協助教堂重建的感謝。

神父呂德偉服務花蓮光復鄉大馬天主堂，災難發生時一度音訊全無，引發外界擔憂，所幸後來確認他已回到修會平安無恙。事後他接受天主教真理電台專訪時，語帶哽咽表示，看到來自全台的志工不畏辛苦，在教堂協助清理災後環境，令他深受感動。他特別提到，不少年輕人犧牲假期來幫忙，還有許多人慷慨捐款捐物，「這些都不是聖經中所說只顧自己的富人，而是真正以愛心回應苦難的人」。

呂神父1975年奉巴黎外方傳教會派遣來台，先後在新竹、玉里學習中文、台語與阿美族語，最後選擇在花蓮落地生根，至今服務近半世紀。為表彰他的貢獻，移民署花蓮服務站頒發永久外僑居留證，並給予「馬偕計畫」特殊禮遇，以最高敬意肯定他半世紀以來在偏鄉教育、牧靈服務與族群融合上的努力。

呂神父服務於光復鄉大馬塘區的聖保祿堂，依舊以謙和的態度持續陪伴在地居民。花蓮教區指出，大馬天主堂在這次災難中受創嚴重，災後初期各界物資湧入，目前物資已足夠，呼籲民眾暫停捐助，但後續教堂修復與重建仍需要各界持續伸出援手。

