滿地泥濘擋不住愛！外國人看花蓮災區救災場面驚呼：只有台灣這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影
來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建。資深製作人王偉忠29日透過社群分享，搭高鐵時遇到一名關注花蓮災情的外國人，兩人聊起台灣的救災現場。對方再三強調「真的只有台灣會這樣做」，讓他忍不住感嘆「這就是台灣的精神」。

王偉忠在臉書分享，近日往返中南部工作，沿途透過社群媒體追蹤花蓮的情況，「滿地厚泥、真的辛苦、很感佩各位鏟子英雄的付出」。他在高鐵上與一名外國人聊起花蓮的災情，對方表示自己在世界各地做生意，去過很多地方，也看過很多災難，「真的只有台灣人會自動自發帶著鏟子到現場幫忙」，他再三強調，真的只有台灣會這樣做。

王偉忠提到，這三天正逢假期，許多人自發加入救災行列，不論是駕駛吊車、怪手與水車，還是拿著鏟子、穿上雨鞋搭火車前往現場，每個人都盡力伸出援手。此外，有人發放物資、也有人拿著水管刷子，幫這些英雄們的雨鞋沖刷掉泥濘，「這真的就是我們台灣的精神！非常感動」。

王偉忠也期盼政府能更加關懷與照顧人民，希望彼此都能安居樂業。文章曝光，網友們紛紛表示「台灣最美的風景就是人間有愛」、「人情味是台灣獨有的傳統文化」、「這些無數的無名英雄，真正的台灣之光」、「團結力量大，有錢出錢，有力出力」。

