公費疫苗今開打 光復居民、救災者優先

聯合報／ 記者翁唯真沈能元／台北報導

公費流感、新冠疫苗今起開打，到花蓮縣光復鄉救災的「鏟子超人」也能優先接種。疾管署長羅一鈞表示，今起光復鄉全體居民、救災人員，以及救災志工皆可在光復糖廠疫苗接種站施打公費流感與新冠疫苗。

上周類流感門急診就診達十二萬九八三一人次，較前一周上升百分之十點二，秋季流感疫情升溫，進入流行期，預估十月底進入高峰，羅一鈞說，流感及新冠兩大公費疫苗今開打，公費抗病毒藥物也同步擴大使用範圍，盼降低重症及死亡風險。

疾管署今年採購六四八萬劑流感疫苗，其中二四○萬劑已配發至各縣市，明另配送五○萬劑，合計二九○萬劑投入基層。新冠疫苗則採購近三百萬劑，首批到貨五十一萬劑，羅一鈞表示，日本及韓國近期新冠疫情正值高峰，建議計畫出國的民眾若符合資格應盡早接種，其他族群可至十縣市十家指定院所自費施打。

疾管署發言人曾淑慧指出，今天起，第一階段公費新冠疫苗接種對象為六十五歲以上等十類高風險族群，流感疫苗施打對象為六十五歲以上等十一類族群，十一月一日起，五十至六十四歲無高風險慢性病成人均可公費接種這兩種疫苗。全台共四千家醫療院所提供流感疫苗、三二○○家可接種新冠疫苗，民眾可至各地衛生局網站查詢接種資訊。

