連假湧入6萬鏟子超人 光復432戶仍陷泥中

教師節三天連假逾六萬名「鏟子超人」湧入光復鄉，昨收假後首日，仍有上萬人前往協助清淤。記者跟著志工去鏟土，眾人在大太陽下步行深入大馬部落等偏遠處清淤，雖腰痠背痛、滿身汙泥，但仍滿溢微笑，災民淚謝「超人們，明年豐年祭一定要再回來」。

前天連假最後一天，共四萬六六九○人進出光復車站，其中出站二萬二四一○人，是連假人數最多的一天。結束清掃工作的志工，不少人留下穿過的雨鞋，只見光復車站前排放約百雙雨鞋，原來是志工離去前不嫌辛苦，清淨一雙雙充滿汙泥的雨鞋，還細心消毒，並依尺碼整齊排放，交接給下一批「鏟子超人」使用，成了最溫暖風景。

災後第八天，光復車站前商圈在志工與店家的努力下，逐一清出道路，但離車站不到三公里處，位於佛祖街、成功街一帶的受災住戶，由於缺乏人力與機具，仍有堆積如山的淤泥，家具電器報廢一片，清理進度有限，鄉內仍有多達四三二戶受災家園仍深陷淤泥中。

大平村受災戶林先生無奈表示，許多志工返鄉，災區內資源分布出現落差，盼政府能多多幫忙。

較偏遠的部落如大馬、大同等部落，因距車站較遠，民宅清淤速度不若車站附近。記者跟著志工去鏟土，眾人得知重災區大馬需要人手，很多志工馬上舉手報名，頂著大太陽下走了十幾分鐘，到大馬村長王梓安家門口集合。

一處約卅坪大民宅裡，擠滿志工埋頭苦挖，你一鏟我一鏟送上獨輪車。屋內空氣不流通又悶熱，積泥最深到小腿肚，又濕又軟，一踩下就深深陷入，清理起來格外費力，隨著一車車淤泥被清出，終於露出一小角地板，志工響起歡呼聲，挖得更起勁。

受災屋主感動地說，隔壁人家自己清了五天，沒想到自家一天就清完，哽咽邀請「超人們，明年豐年祭一定要再回來。」

商品推薦