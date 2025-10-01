失智嬤罹難 手足怒轟簡訊撤離

花蓮光復鄉釀十八死，罹難的八十一歲陳姓婦人癱瘓在床又輕微失智，家屬悲嘆，洪災當天停班課，居服員未到家中，最終不幸罹難，「她失智不會用手機，一個人又無法行動，要怎麼撤離？」也有死者家屬批評，「很多長輩都沒有用手機，政府寄那些簡訊怎麼會有用」。

陳婦獨居在佛祖街靠近馬太鞍溪岸際一端，是災情慘重之地，事發第二天，搜救人員就找到她的遺體。陳婦胞弟說，姊姊平時由居服員照顧，昨天六個兄弟齊聚，卻是因姊姊罹難，要一起參加法會。

想到姊姊當時無助在家中，他不滿地說，就算政府事發時有通知撤離，也做得不確實，「不是應該強制撤離嗎？大馬村也受災嚴重，為何能做到零死亡？」

六十五歲劉姓婦人的大兒子九月四日新婚時，傳婚紗照給母親，母親看完開心地回覆「恭喜」，大兒子昨在頭七法會上，回顧與罹難母親的隻字片語，感嘆從此天人永隔。

劉婦的子女說，三兄妹平時分別在台北、台南發展，母親獨居在佛祖街上，么弟較常回花蓮，風災當天上午曾經聯繫母親，問她為何沒疏散撤離，母親回說沒接到任何通知，當時他們都認為既然政府沒有疑慮，就沒再多想，沒想到再也聯繫不上母親。

罹難的八十四歲劉姓婦人當時鬆開兒子的手，獨自被洪水吞噬，劉婦兒子曾泣訴，母親是不想讓他也一起淹死。劉婦兒子昨現身法會仍悲慟表示，事後打電話聯絡兄妹，說他對不起媽媽，兄妹也安慰「至少他人平安」。

他也回憶，當時在泥水中攀爬至屋頂，「從屋頂看去，兩條水流在我們住家這邊匯集，無法排出、形成漩渦，家家戶戶有的消失、有的只剩屋頂。」洪災發生前並未被通知疏散撤離，如果有，怎麼還會待在那？他們不像大馬村那樣派人到家戶中通知撤離，又沒聽到廣播，很多長輩都沒有用手機，寄那些簡訊怎麼會有用？

事發後他被暫時安置在校園中，也不知道家還能不能重建、居住？他說，政府目前還沒有給受災戶一個清楚的承諾，讓他每天過得痛苦，內心也不踏實。

