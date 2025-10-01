徐榛蔚致哀 家屬泣「把媽媽還給我」
花蓮光復鄉災情罹難十八人，縣府昨在瑞穗生命紀念園區辦頭七法會，縣長徐榛蔚與家屬相擁落淚，也有家屬大罵「不要補助，把媽媽還給我」，場面哀慟。六名失聯者，昨擴大搜尋仍未果，搜救人員坦言，「隨時間推移難度愈來愈高，恐怕凶多吉少」。
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災慘重，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院昨晚宣布，改由政務委員季連成任總協調官、行政院顧問李孟諺任副總協調官。
佛祖街336巷一度有屍臭
光復鄉災情昨進入第八天，約六十名搜救人員持續搜救，重點包括淤泥深達四公尺的佛祖街三三六巷，失聯者房屋昨都拆完了，依舊一無所獲。現場一度傳出屍臭味，疑有遺體深埋家戶前院泥沙中，但搜救人員挖掘也未發現，軍方今天將加強搜尋米棧大橋到出海口等處河道。
行政院長卓榮泰日前下令「搜救絕不停止」，但失聯者苦尋多日未果，搜救人員坦言，「接下來就算找到人，恐也凶多吉少」，尤其是河床，連大型機具都難開挖，要怎麼搜救？只能不斷步行搜尋、以空拍機查看。
也有殯葬人員感嘆，進災區找人，一片泥水之中只能自己想辦法，遺體有的破碎，也有腫脹變形，面對那麼多人罹難，還是會難過，他總安慰自己，「不管是生死，終究幫他們找到回家的路」。
軍方增派逾一千名官兵
軍方昨起從西部各作戰區增派超過一千名官兵，援助光復當地善後復原，出現大批官兵攜帶圓鍬等工具出現在火車站的少見景象。國防部長顧立雄表示，有信心在中秋節前完成相關災後重建。
昨天頭七功德法會，徐榛蔚一到場即與罹難者家屬相擁，家屬旋即崩潰痛哭。徐在儀式中擔任主祭，過程中部分家屬代表激動痛哭，徐也忍不住落淚，念祭文時頻頻哽咽，現場氣氛悲戚。
但也有家屬因未被通知參加儀式，到場不滿大罵「家屬代表在這裡，圍著她（徐榛蔚）在拍什麼？」另有家屬不滿地說，縣府人員、鄉長總是在傍晚人潮散去後才來慰問，一度還說母親戶籍地不在花蓮，無法申請補助，「就算遊客在花蓮遇難，政府也要負責」。
縣府回應，均逐一向罹難者代表家屬說明並通知法會事宜，並於法會前一天再次通知，虛心接受指教，將持續檢討。
堰塞湖仍有溢流 維持紅色警戒
農業部林業保育署昨以無人機觀測堰塞湖壩體，蓄水量五九五萬公噸，約是滿水位的百分之六點五。立法院昨邀行政院長卓榮泰施政報告及備詢，農業部長陳駿季說，堰塞湖水位高度有下降，但還是有溢流情況，也擔心壩體仍在不穩定狀態，所以持續維持紅色警戒；環境部長彭啓明則說，目前加速清淤中，力拚中秋節前清理完成。
花蓮光復洪災區日前一天兩度有烏龍警報，中央前進協調所昨說，未來二十四小時預測累積雨量達一百毫米或光復測站測得震度五弱以上地震，都強制撤離。
