台北101點燈向鏟子超人致敬！ 送暖「全台和花蓮同在」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台北101在今晚6時30分起點燈，以「向鏟子超人致敬」、「全台和花蓮同在」兩句文字，向第一線投入救災的鏟子超人致上最高敬意，並傳達對花蓮災區的關懷與支持。

花蓮光復鄉遭遇馬太鞍溪堰塞湖潰決洪災重創，全台灣總動員，不僅慷慨捐款，更有許多民眾自發購買裝備、前進災區，為災民清掃淤泥、整理善後。

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最快達標募款。

