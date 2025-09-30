花蓮災區驚見「超帥指揮員」 貼心1舉動全網大讚：溫暖有愛心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致光復鄉災情慘重，各界陸續投入救災。對此，一名網友分享，到救災現場報到時，發現在人群中指揮的男子，居然是民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到花蓮災區報到，竟然發現吳怡農頂著烈日、站在泥濘中，細心向志工解說流程，說明「挖完就到後面來接龍，不用擔心，會輪到你，這樣可以嗎？」，現場志工齊聲回應「可以」後，他還不忘提醒大家「注意安全，後面有怪手，裡面有山貓」，接著又走到另一區，耐心再解釋一遍。

貼文一出後，多數網友都表示「為善不高調！這樣的人品，更顯得格外高尚」、「說話的聲音好溫柔，太帥了」、「帥爛…謝謝怡農和所有志工」、「他真的方方面面都很傑出」、「吳怡農超細心，講解的時候自己在大太陽下」、「讓團隊成員站在有影子的地方，自己站在陽光下，真的是溫暖有愛心的人」。

此外，也有部分網友在救災現場看到吳怡農，回應「想說分配工作的人怎麼很眼熟，原來是吳怡農！早上到下午都看到他在光復國中幫忙指揮引導」、「今天有遇到吳怡農！他很帥！在現場指揮大家，分工合作！不作秀多做事！超讚」。

對此，吳怡農也在臉書表示「六百位來自全台的兄弟姐妹們，今天在花蓮光復國中集合，協助復原工作，重機具無法在許多室內空間施工，每一雙手，都是韌性的力量、恢復日常的關鍵，請加入志工行列」。

