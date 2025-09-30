「看著母親被沖走」阿伯崩潰頻問有挖到嗎？ 全網集氣喊：加油
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，目前已造成18人死亡、6人失聯。對此，一名網友分享，近期協助救災時，遇到一名阿伯淚崩，詢問「挖土機有沒有挖到遺體？」，原來他是當天本想帶著媽媽爬樹避難，但卻眼睜睜看著母親被沖走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在救災開通佛祖街，一名阿伯不斷來詢問挖土機是否有挖到遺體，哭訴「已經找媽媽找了6天」，進一步得知泥流沖下來當天，阿伯本來要帶著媽媽一起爬樹避難，可是泥流的速度太快，只能眼睜睜看著母親被沖走，讓他非常自責難過。
這名網友進一步說明，雖然機會渺茫，但真心希望阿伯的媽媽沒事，直言「一定沒事的！要加油！要堅強！好嗎？希望搜救隊能幫忙找尋！」
貼文一出後，不少網友都表示「一定會找到阿姨的，祝福給阿北、阿北的媽媽」、「只能跟這位大哥說加油了，希望媽媽快找到」、「媽媽一定只是沒有聯絡方式，會順利團聚的」、「這真的太難過了，希望能夠早日找到」、「會順利找到阿姨的，平安」、「祈天保佑讓他早日尋找到母親」、「希望媽媽是沖到安全區等待救援中」。
原PO也強調「希望能分享給所有超人，大家一起協尋，我們要的是幫助光復恢復家園，一起努力回到正常」。
