尋花蓮洪災失聯者 民宅未找到遺體、擴大下游搜索

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍有6人失聯，搜救人員分2方向進行，其中佛祖街民宅3名失聯者，經拆除建物後仍未尋獲，擴大往下游開挖搜索。另外3人為外出失聯，則下游處地毯式及空拍搜索。

根據花蓮災害應變中心統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情累計18人死、6人失聯及121人受傷。

失聯者包含自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街砂石場黃姓業者、高姓教授及張姓婦人。

花蓮縣消防局第二救災救護大隊長吳佳奇表示，通報佛祖街3件民宅失聯案件，經挖掘周邊淤泥及拆除建物，確認沒有受困屋內，改朝下游方向挖掘，因淤泥深約3至4公尺，進度較緩慢，今天沒有尋獲。

吳佳奇說，自強路高男及林姓夫妻檔為外出失聯，由軍方在米棧大橋跟加里洞河道，出動50人地毯式搜索，也有執行空拍搜索，今天沒有尋獲。

對於今天上午一度傳出佛祖街尋獲遺體。吳佳奇說，應是網友誤傳，經到場確認，沒有發現遺體，且聯繫該處屋主，屋主表示當時不在家，也不在通報失聯名單內。

