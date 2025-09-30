尋花蓮洪災失聯者 民宅未找到遺體、擴大下游搜索
花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍有6人失聯，搜救人員分2方向進行，其中佛祖街民宅3名失聯者，經拆除建物後仍未尋獲，擴大往下游開挖搜索。另外3人為外出失聯，則下游處地毯式及空拍搜索。
根據花蓮災害應變中心統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流災情累計18人死、6人失聯及121人受傷。
失聯者包含自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街砂石場黃姓業者、高姓教授及張姓婦人。
花蓮縣消防局第二救災救護大隊長吳佳奇表示，通報佛祖街3件民宅失聯案件，經挖掘周邊淤泥及拆除建物，確認沒有受困屋內，改朝下游方向挖掘，因淤泥深約3至4公尺，進度較緩慢，今天沒有尋獲。
吳佳奇說，自強路高男及林姓夫妻檔為外出失聯，由軍方在米棧大橋跟加里洞河道，出動50人地毯式搜索，也有執行空拍搜索，今天沒有尋獲。
對於今天上午一度傳出佛祖街尋獲遺體。吳佳奇說，應是網友誤傳，經到場確認，沒有發現遺體，且聯繫該處屋主，屋主表示當時不在家，也不在通報失聯名單內。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言