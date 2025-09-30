堰塞湖洪災最新統計18死6失聯125傷 總損失3億3609萬花蓮縣佔99%
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，截至今天下午5時已釀18死6失聯125傷。中央災害應變中心指出，堰塞湖溢流事件已進入災後復原與清理階段。堰塞湖體水位雖持續下降且流量穩定，但考量下游土砂淤積嚴重及淹水風險，目前仍維持紅色警戒。
中央災害應變中心今天下午舉行第23次工作會報，經無人機空拍顯示天然壩體及水流無異狀，湖水量體無大變化，水流持續從溢流口穩定流出，蓄水量減少為595萬噸，但由於下游河道清疏尚未完成，光復鄉淹水風險高，故維持紅色警戒。
中央災害應變中心指出，當前核心任務包括動員大量人力機具進行環境清淤與廢棄物處理、修復受損的維生管線與交通設施、為災民提供收容安置及醫療防疫支援，並針對鉅額的農業損失啟動全面的現金救助與復耕輔導計畫，以在中秋節前完成家戶清淤為短期目標，並規劃了中長期的基礎設施重建藍圖。
農業部統計，樺加沙颱風及堰塞湖溢流截至9月27日總損失約3億3609萬元，其中花蓮縣損失占99%，包含農產損失1758萬元，以二期水稻、西瓜、大豆為主。民間設施損失3億1728萬元，主因是農田埋沒395公頃。農業部已公告花蓮縣全品項現金救助及低利貸款，光復鄉受災嚴重的14個地段採免勘查，受理時間延長至20個工作日。果樹遭土石埋沒廢園者，每公頃補助15萬元；重新種植者再依品項補助種苗費最高5萬元。農機具最高補助8成、農業資材室修繕/重建、溫網室重建、冷鏈設施等皆提供專案補助。
