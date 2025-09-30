花蓮災區持續紅色警戒 共18死6失聯125傷

快訊

中央社／ 台北30日電

中央災害應變中心今天統計，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流共釀18死、6失聯、125傷，災區仍維持紅色警戒，因部分管末與高地用戶水壓恐不足，已備妥27處供水站和抗旱井取水因應。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心傍晚進行第23次工作會報暨情資研判會議。

國家災害防救科技中心報告表示，光復鄉人流監控部分，目前為2萬5203人，車站附近人流有緩慢上升，應為部分人員要搭車返鄉所致。

農林漁牧組緊接著表示，上午11時30分再次執行無人機空拍，經比對堰塞湖狀況無明顯變化，仍維持紅色警戒。

災情監控及搜索救援組也說，統計資料截至下午3時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成18人死亡、6人失聯、125人受傷。

另外，颱風全國一般災情總計為842件，其中花蓮縣達790件。

收容安置組提到，截至下午3時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設2處收容處所，收容229人；對於大進國小、大全活動中心收容民眾，已督請花蓮縣政府對有意願移轉至旅館者，說明相關資訊，以利後續作業。

針對救災車輛進出災區道路規劃管制部分，交通工程組表示，已請公路局針對馬太鞍溪橋南、北兩端各設置2處管制，分為台9線232k+810、236k+500、231k+650、228k+600；為因應花蓮縣光復鄉災後復原重建作業，公路局另針對台9線光復鄉周邊道路實施交通管制，行人原則不管制。

水電維生組表示，光復鄉26日已供水，今天預計供水量將可達9298噸（災前4000噸/日），但部分管末與高地用戶水壓可能不足，已備妥27處供水站，並24小時巡迴補水。若遇現場管線受損，已投入135人可隨時支援搶修。

另外，今天有341戶因管壓不足，已利用農水署提供的抗旱井取水增加1000噸供應，其中東富村158戶水壓逐漸恢復，另大平村183戶水壓持續監測中。

針對花蓮前進指揮所提出需調派抓斗車20輛、傾斜式卡車10輛、清溝車38輛及工程水車80輛支援。國土管理署表示，經確認後已調派所需機具數量，且將持續調查新增派遣機具。

警政署說，關於災區部分工區管制，交通管制點原規劃28處、使用警力37人，經花蓮縣警察局重新審視，已變更至重要路口21處、使用警力38人進行交管。

環境部說，針對家戶清淤排出的污泥及垃圾，以中秋節前完成清理為目標。

副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹裁示，關於各部會可支援車輛和重機具都相當吃緊，災區就現有資源、能量落實掌握運用情形，另建議盤點有無閒置狀況；其次，網路假訊息狀況也應注意，應即時回應澄清；由於仍有大量志工湧入災區支援，加上中秋連假將至，請相關單位留意物資分配和健康管理。

