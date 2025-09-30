花蓮災區持續紅色警戒 共18死6失聯125傷
中央災害應變中心今天統計，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流共釀18死、6失聯、125傷，災區仍維持紅色警戒，因部分管末與高地用戶水壓恐不足，已備妥27處供水站和抗旱井取水因應。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心傍晚進行第23次工作會報暨情資研判會議。
國家災害防救科技中心報告表示，光復鄉人流監控部分，目前為2萬5203人，車站附近人流有緩慢上升，應為部分人員要搭車返鄉所致。
農林漁牧組緊接著表示，上午11時30分再次執行無人機空拍，經比對堰塞湖狀況無明顯變化，仍維持紅色警戒。
災情監控及搜索救援組也說，統計資料截至下午3時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成18人死亡、6人失聯、125人受傷。
另外，颱風全國一般災情總計為842件，其中花蓮縣達790件。
收容安置組提到，截至下午3時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設2處收容處所，收容229人；對於大進國小、大全活動中心收容民眾，已督請花蓮縣政府對有意願移轉至旅館者，說明相關資訊，以利後續作業。
針對救災車輛進出災區道路規劃管制部分，交通工程組表示，已請公路局針對馬太鞍溪橋南、北兩端各設置2處管制，分為台9線232k+810、236k+500、231k+650、228k+600；為因應花蓮縣光復鄉災後復原重建作業，公路局另針對台9線光復鄉周邊道路實施交通管制，行人原則不管制。
水電維生組表示，光復鄉26日已供水，今天預計供水量將可達9298噸（災前4000噸/日），但部分管末與高地用戶水壓可能不足，已備妥27處供水站，並24小時巡迴補水。若遇現場管線受損，已投入135人可隨時支援搶修。
另外，今天有341戶因管壓不足，已利用農水署提供的抗旱井取水增加1000噸供應，其中東富村158戶水壓逐漸恢復，另大平村183戶水壓持續監測中。
針對花蓮前進指揮所提出需調派抓斗車20輛、傾斜式卡車10輛、清溝車38輛及工程水車80輛支援。國土管理署表示，經確認後已調派所需機具數量，且將持續調查新增派遣機具。
警政署說，關於災區部分工區管制，交通管制點原規劃28處、使用警力37人，經花蓮縣警察局重新審視，已變更至重要路口21處、使用警力38人進行交管。
環境部說，針對家戶清淤排出的污泥及垃圾，以中秋節前完成清理為目標。
副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹裁示，關於各部會可支援車輛和重機具都相當吃緊，災區就現有資源、能量落實掌握運用情形，另建議盤點有無閒置狀況；其次，網路假訊息狀況也應注意，應即時回應澄清；由於仍有大量志工湧入災區支援，加上中秋連假將至，請相關單位留意物資分配和健康管理。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言