台電挺災民 9、10月啟動花蓮光復風災電費減免措施

因應樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，台電針對光復鄉受災用戶提出電費減免及緩繳措施。

台電表示，低壓住宅、小商店、農漁業及小型工廠等受災戶免收9、10月電費，已寄出的電費單將暫緩執行催繳及停電作業；另受災戶停用期間免收底度基本費，申請恢復供電也免收復電費、新建長度設置費，而房屋毀損後續自行重建者，申請用電亦免計收線路設置費。

台電表示，若受災戶採高壓用電，將以個案認定適用的用電減免措施，另針對災民收容中心因收容受災戶或救災導致用電增加之電費也免予計收，期盼協助受災民眾減輕負擔，儘早重建家園。

