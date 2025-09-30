花蓮光復水質符合標準 煮沸後可減輕消毒水味

快訊

中央社／ 台北30日電

環境部今天表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，經加強飲用水水質抽驗，皆符合標準；但因自來水公司可能增加消毒劑量味道較重，徹底煮沸後可減輕消毒水味，或暫時使用包裝飲用水。

環境部發布新聞稿表示，為因應原水水源濁度偏高狀況，已立即要求花蓮縣環保局，依據「114年飲用水管理重點稽查管制計畫」暨「災後飲用水水質抽驗標準作業程序」，針對受影響區域加強飲用水水質抽驗及宣導飲用水安全。

環境部指出，截至29日，環保局已對恢復供水區、送水車及臨時取水站，加強自來水直接供水水質抽驗，共計完成72件，抽驗項目均符合水質標準，目前水質安全無虞。

環境部補充說明，受堰塞湖溢流影響，自來水公司為確保飲用水安全，在處理過程需增加消毒劑量使用，因此可能造成自來水略帶消毒味道；如欲去除消毒水味道，建議民眾可將自來水先靜置，再經過煮沸後，再掀蓋續煮1至3分鐘，即可有效減輕消毒水味。

環境部提醒，若遇停水後恢復供水時，先打開水龍頭，讓自來水流出，收集作為沖洗馬桶等非飲用用途；自行引用山泉水、井水等簡易自來水的用戶，務必先消毒或煮沸後再飲用，確保飲水安全。環保機關會持續監控災區飲用水水質，把關飲用水安全。

台北101點燈向鏟子超人致敬！ 送暖「全台和花蓮同在」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台北101在今晚6時30分起點燈，以「向鏟子超人致敬」、「全台和花蓮同在」兩句文字，向...

花蓮災區驚見「超帥指揮員」 貼心1舉動全網大讚：溫暖有愛心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致光復鄉災情慘重，各界陸續投入救災。對此，一名網友分享，到救災現場報到時，發現在人群中指揮的男子，居然是民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「看著母親被沖走」阿伯崩潰頻問有挖到嗎？ 全網集氣喊：加油

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，目前已造成18人死亡、6人失聯。對此，一名網友分享，近期協助救災時，遇到一名阿伯淚崩，詢問「挖土機有沒有挖到遺體？」，原來他是當天本想帶著媽媽爬樹避難，但卻眼睜睜看著母親被沖走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清...

堰塞湖洪災最新統計18死6失聯125傷 總損失3億3609萬花蓮縣佔99%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，截至今天下午5時已釀18死6失聯125傷。中央災害應變中心指出，堰塞湖溢流事件已進入災...

台電挺災民 9、10月啟動花蓮光復風災電費減免措施

因應樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，台電針對光復鄉受災用戶提出電費減免及緩繳措施。

