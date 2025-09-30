花蓮光復水質符合標準 煮沸後可減輕消毒水味
環境部今天表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，經加強飲用水水質抽驗，皆符合標準；但因自來水公司可能增加消毒劑量味道較重，徹底煮沸後可減輕消毒水味，或暫時使用包裝飲用水。
環境部發布新聞稿表示，為因應原水水源濁度偏高狀況，已立即要求花蓮縣環保局，依據「114年飲用水管理重點稽查管制計畫」暨「災後飲用水水質抽驗標準作業程序」，針對受影響區域加強飲用水水質抽驗及宣導飲用水安全。
環境部指出，截至29日，環保局已對恢復供水區、送水車及臨時取水站，加強自來水直接供水水質抽驗，共計完成72件，抽驗項目均符合水質標準，目前水質安全無虞。
環境部補充說明，受堰塞湖溢流影響，自來水公司為確保飲用水安全，在處理過程需增加消毒劑量使用，因此可能造成自來水略帶消毒味道；如欲去除消毒水味道，建議民眾可將自來水先靜置，再經過煮沸後，再掀蓋續煮1至3分鐘，即可有效減輕消毒水味。
環境部提醒，若遇停水後恢復供水時，先打開水龍頭，讓自來水流出，收集作為沖洗馬桶等非飲用用途；自行引用山泉水、井水等簡易自來水的用戶，務必先消毒或煮沸後再飲用，確保飲水安全。環保機關會持續監控災區飲用水水質，把關飲用水安全。
