聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，太平村等偏僻村落仍需要大型機具清淤泥。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，太平村等偏僻村落仍需要大型機具清淤泥。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減，雖然光復車站周邊店家與住戶大致清理告一段落，不過鄉內仍有多達432戶受災家園仍深陷淤泥。

台鐵公司統計，昨（29日）晚上7時止，光復站進站有2萬2300人次、出站2萬2200人次，合計44500人次。今天截至12時30分止，光復站進站約1萬人，出站約1千人，志工人數減少許多。

災後第8天，光復車站前商圈在志工與店家的努力下，店門口逐一清出道路，不過離車站不到3公里處，位於佛祖街、成功街一帶的受災住戶，由於缺乏人力與機具，仍有堆積如山的淤泥，家具電器報廢一片，清理進度有限。

大平村受災戶林先生無奈表示，外面看起來恢復，不過村裡仍需要大型機具進來清堆置的淤泥。雖然感謝志工們的幫忙，但隨著許多志工返鄉，災區內的資源分布出現落差，盼政府能多多幫忙。

花蓮縣府則回應，目前正依照受災程度與區域難度進行調度，將優先派遣機具進駐重災區加速清淤工作，並持續徵求大眾支援山貓、夾子車、怪手、清溝車等。

多數「鏟子超人」志工返家後，也在網路上分享心得，呼籲社會大眾不要以為光復已全面復原，鄉內仍有大批受災家庭需要支援，希望能有志工利用平日協助家戶清淤泥。

花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉歷經洪災，太平村等偏僻村落仍有淤泥待清。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉歷經洪災，太平村等偏僻村落仍有淤泥待清。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

堰塞湖洪災最新統計18死6失聯125傷 總損失3億3609萬花蓮縣佔99%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，截至今天下午5時已釀18死6失聯125傷。中央災害應變中心指出，堰塞湖溢流事件已進入災...

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清...

台電挺災民 9、10月啟動花蓮光復風災電費減免措施

因應樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，台電針對光復鄉受災用戶提出電費減免及緩繳措施。

光復鏟子超人數減少快一半 432戶災民仍困淤泥中

花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減，雖然光復...

網傳光復鄉發現大體 應變中心駁斥假訊息最高恐處無期徒刑

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已釀成18死6失聯125傷，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮...

台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒

台中市百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦日前得知花蓮光復鄉災民希望能吃到太陽餅，豪氣答應要捐贈1500盒，今天把剛出爐還熱...

