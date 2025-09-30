網傳光復鄉發現大體 應變中心駁斥假訊息最高恐處無期徒刑

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已釀成18死6失聯125傷，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮縣消防局查證後為誤報。中央災害應變中心提醒，散播有關災害謠言或不實訊息，若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

中央災害應變中心表示，依災害防救法第53條規定，明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

消防署建議民眾在分享災害相關消息前，應先仔細查看消息來源是否值得信賴，並可透過消防署官網即時新聞澄清專區，或消防防災e點通闢謠專區，確認訊息正確性，避免錯誤的訊息影響災區救災之效能，並維護災害防救秩序及社會安全。

商品推薦