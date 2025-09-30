快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

網傳光復鄉發現大體 應變中心駁斥假訊息最高恐處無期徒刑

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
花蓮光復鄉災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。記者葉信菉／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已釀成18死6失聯125傷，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮縣消防局查證後為誤報。中央災害應變中心提醒，散播有關災害謠言或不實訊息，若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

中央災害應變中心表示，依災害防救法第53條規定，明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

消防署建議民眾在分享災害相關消息前，應先仔細查看消息來源是否值得信賴，並可透過消防署官網即時新聞澄清專區，或消防防災e點通闢謠專區，確認訊息正確性，避免錯誤的訊息影響災區救災之效能，並維護災害防救秩序及社會安全。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒

網傳花蓮災區遺體假訊 中央災變中心提醒勿觸法

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

「好捨不得回台南！」光復志工1句話惹哭全場 網曬車票喊：來接棒了

相關新聞

堰塞湖洪災最新統計18死6失聯125傷 總損失3億3609萬花蓮縣佔99%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，截至今天下午5時已釀18死6失聯125傷。中央災害應變中心指出，堰塞湖溢流事件已進入災...

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清...

台電挺災民 9、10月啟動花蓮光復風災電費減免措施

因應樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，台電針對光復鄉受災用戶提出電費減免及緩繳措施。

光復鏟子超人數減少快一半 432戶災民仍困淤泥中

花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減，雖然光復...

網傳光復鄉發現大體 應變中心駁斥假訊息最高恐處無期徒刑

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已釀成18死6失聯125傷，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮...

台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒

台中市百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦日前得知花蓮光復鄉災民希望能吃到太陽餅，豪氣答應要捐贈1500盒，今天把剛出爐還熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。