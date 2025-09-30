台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒
台中市百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦日前得知花蓮光復鄉災民希望能吃到太陽餅，豪氣答應要捐贈1500盒，今天把剛出爐還熱騰騰的太陽餅直送後山，透過花蓮縣長徐榛蔚送到災民手中。徐榛蔚感動之餘，當場宣布要自掏腰包，額外訂購800盒太陽餅，「讓這分善意加倍」，趕在中秋節前發放給1800戶災民。
翁羿琦說，一切的起點，是電視新聞裡一句樸實卻揪心的話，因為有網友說好吃又耐放的太陽餅最適合災區。身為百年糕餅世家，她於是一個念頭油然而生：「我們必須做些什麼！」而且，太陽餅不僅能果腹，更能撫慰人心。
她說，中秋節前正是糕餅業全年最忙的黃金檔期，但陳允寶泉仍硬是捐出一日產線，全力生產要送災區的太陽餅，希望用最快的速度，將每盒10個，總計1萬5千片最新鮮的太陽餅送到災民手中。
台中市其他太陽餅知名店家，包括「九個太陽」、「新太陽堂」、「太陽堂老店」等也紛紛響應，把中秋檔期珍貴的產能，優先投入這場愛心接力。更有熱心民眾謝子濬先生與賴婉婷小姐特地自掏腰包購買太陽餅，並說：「請把我們的這份心意，一起送到花蓮！」
因為中秋前物流貨運大塞車，翁羿琦說，沒有任何一家宅配業者能保證即時送達。眼看時間分秒流逝，她的先生、陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻於是決定親自帶著大兒子、總經理陳溢輝和二兒子陳睿智，父子3人開著貨車，從台中出發，漏夜奔向後山。他們輪流駕駛，終於在今天下午1時許抵達光復鄉，把太陽餅化成溫暖的小太陽，撫慰災民的心。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言