台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒

台中市百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦日前得知花蓮光復鄉災民希望能吃到太陽餅，豪氣答應要捐贈1500盒，今天把剛出爐還熱騰騰的太陽餅直送後山，透過花蓮縣長徐榛蔚送到災民手中。徐榛蔚感動之餘，當場宣布要自掏腰包，額外訂購800盒太陽餅，「讓這分善意加倍」，趕在中秋節前發放給1800戶災民。

翁羿琦說，一切的起點，是電視新聞裡一句樸實卻揪心的話，因為有網友說好吃又耐放的太陽餅最適合災區。身為百年糕餅世家，她於是一個念頭油然而生：「我們必須做些什麼！」而且，太陽餅不僅能果腹，更能撫慰人心。

她說，中秋節前正是糕餅業全年最忙的黃金檔期，但陳允寶泉仍硬是捐出一日產線，全力生產要送災區的太陽餅，希望用最快的速度，將每盒10個，總計1萬5千片最新鮮的太陽餅送到災民手中。

台中市其他太陽餅知名店家，包括「九個太陽」、「新太陽堂」、「太陽堂老店」等也紛紛響應，把中秋檔期珍貴的產能，優先投入這場愛心接力。更有熱心民眾謝子濬先生與賴婉婷小姐特地自掏腰包購買太陽餅，並說：「請把我們的這份心意，一起送到花蓮！」

因為中秋前物流貨運大塞車，翁羿琦說，沒有任何一家宅配業者能保證即時送達。眼看時間分秒流逝，她的先生、陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻於是決定親自帶著大兒子、總經理陳溢輝和二兒子陳睿智，父子3人開著貨車，從台中出發，漏夜奔向後山。他們輪流駕駛，終於在今天下午1時許抵達光復鄉，把太陽餅化成溫暖的小太陽，撫慰災民的心。 台中市百年餅店「陳允寶泉」順利把1500盒太陽餅送至花蓮光復鄉災區。圖／翁羿琦提供 陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻（右二）順利把剛出爐的太陽餅送至花蓮縣長徐榛蔚（左）手中。圖／翁羿琦提供 陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻（右二）和二兒子陳睿智（左一）順利把剛出爐的太陽餅送至花蓮縣長徐榛蔚（左二）手中。圖／翁羿琦提供

