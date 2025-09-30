快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

花蓮縣府重大災害專戶 指定光復重建捐款逾7000萬

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復地區災情嚴重，受災戶超過1500戶。花蓮縣府設有重大災害專戶，截至29日已累積新台幣7000多萬元捐款指定給堰塞湖災害，每天公告於縣府官網。

花蓮縣府設有「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網站，並於「捐款/捐贈資訊」，自9月24日起每日公告馬太鞍溪堰塞湖潰堤重大災害指定捐款統計表。

根據統計資料，截至29日止，重大災害專戶累計入帳捐款金額約7800萬元。花蓮縣府表示，將全數用在災區復原及災民救助使用，以即將發放的5萬元慰助金為例，其中4萬元救助金就是用這筆善款支應。

花蓮縣府表示，台灣是有高度愛心的地方，每次災害發生都能看到民眾有錢出錢、有力出力，花蓮縣府承諾，專款會將每一分錢都用在災民身上。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185）。帳號：018-038-098-191。備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

匯款後可將匯款單或收據傳真或寄至電子信箱，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號／統一編號、電話及收據寄送地址，以利寄發收據。傳真號碼：03-8227405、電子信箱：sc@hl.gov.tw。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款

綠群組建議政院釋出「殺傷力訊息」對話曝光 張惇涵：關心災情

6日募得4.9億！差一步就達標 衛福部捐款專戶：可捐款時間至10月24日

「花蓮阿嬤」發粽子助災民 行善暖哭網友：是沒拿鏟子的超人

相關新聞

堰塞湖洪災最新統計18死6失聯125傷 總損失3億3609萬花蓮縣佔99%

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災進入第8天，截至今天下午5時已釀18死6失聯125傷。中央災害應變中心指出，堰塞湖溢流事件已進入災...

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

同島一命! 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了各地鏟子超人自發性前去協助清淤，彰化縣也有員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清...

台電挺災民 9、10月啟動花蓮光復風災電費減免措施

因應樺加沙颱風造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，台電針對光復鄉受災用戶提出電費減免及緩繳措施。

光復鏟子超人數減少快一半 432戶災民仍困淤泥中

花蓮光復鄉歷經堰塞湖溢流洪災，教師節連假全台各地湧入的「鏟子超人」投入清淤，不過今天志工陸續返工，清理力量銳減，雖然光復...

網傳光復鄉發現大體 應變中心駁斥假訊息最高恐處無期徒刑

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災至今已釀成18死6失聯125傷，有社群媒體發佈疑似志工在光復鄉佛祖街、自強路發現大體訊息，經花蓮...

台中名店太陽餅1500盒直送花蓮 徐榛蔚自掏腰包加碼800盒

台中市百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦日前得知花蓮光復鄉災民希望能吃到太陽餅，豪氣答應要捐贈1500盒，今天把剛出爐還熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。