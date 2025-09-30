花蓮縣府重大災害專戶 指定光復重建捐款逾7000萬

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復地區災情嚴重，受災戶超過1500戶。花蓮縣府設有重大災害專戶，截至29日已累積新台幣7000多萬元捐款指定給堰塞湖災害，每天公告於縣府官網。

花蓮縣府設有「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網站，並於「捐款/捐贈資訊」，自9月24日起每日公告馬太鞍溪堰塞湖潰堤重大災害指定捐款統計表。

根據統計資料，截至29日止，重大災害專戶累計入帳捐款金額約7800萬元。花蓮縣府表示，將全數用在災區復原及災民救助使用，以即將發放的5萬元慰助金為例，其中4萬元救助金就是用這筆善款支應。

花蓮縣府表示，台灣是有高度愛心的地方，每次災害發生都能看到民眾有錢出錢、有力出力，花蓮縣府承諾，專款會將每一分錢都用在災民身上。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185）。帳號：018-038-098-191。備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

匯款後可將匯款單或收據傳真或寄至電子信箱，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號／統一編號、電話及收據寄送地址，以利寄發收據。傳真號碼：03-8227405、電子信箱：sc@hl.gov.tw。

