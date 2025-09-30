是幫忙還是蹭熱度？他親眼目睹災區1亂象 災民反應令人鼻酸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
3天連假超過6萬名「鏟子超人」前進光復災區，盡管腰痠背痛，還滿身都是泥，每個人離開部落時，臉上都帶著微笑。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致光復鄉災情慘重，有不少熱心民眾進入災區協助清理淤泥。對此，一名網友分享，現場有部分民眾，不僅沒幫上忙，還到處自拍、錄影，只為了「蹭熱度」，還有災民反問一句「需要幫你們拍照嗎？」，讓他瞬間覺得很心酸。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書表示，在花蓮災區幫忙的第二天，看到現場更有組織、人力分配也更有效率，但同時也開始出現亂象，包括有人專門來拿物資，有人不聽調配鬧脾氣，更多的是跑來拍照打卡的人。他指出，當時在一戶人家幫忙，屋主大哥見他和年輕志工坐下休息，竟跑來問「要幫你們拍照嗎？」，當下大家全愣住，但他事後回想起來「覺得心裡蠻酸的」。

這名網友進一步說明，進入災區就該真心幫忙，這裡是災難現場，更是居民的家園。拍照錄影若涉及受災戶住處，應事先徵得同意，否則容易造成二次傷害，直呼「不是不能拍照，但至少要尊重災民，更重要的是不要影響別人的工作」。

貼文一出後，不少網友都表示「看了文章，很想哭！謝謝你」、「現場的狀況，真的不是一般人可以想像，有些人真的高估自己的能力就過去」、「我今天在現場還看到女的化大花妝直播，說白了就是為自己的社群炒流量」、「看了好多人去幫忙，但是（有人）感覺起來是去記錄」、「真的！蹭熱度還有搞不清楚自己能力的快回家吧，去了是幫倒忙」、「至少，你是善良的，謝謝」。

堰塞湖 馬太鞍溪

