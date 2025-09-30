網傳花蓮災區遺體假訊 中央災變中心提醒勿觸法
網傳疑有志工在花蓮災區發現遺體，中央災害應變中心今天表示，經花蓮縣消防局和搜救人員查證確認為誤報，提醒民眾分享災害相關消息前應先仔細查看，以免違反災害防救法。
中央災害應變中心下午發布新聞稿表示，有社群媒體發佈疑似志工於花蓮縣光復鄉佛祖街及自強路一帶發現遺體，經花蓮縣消防局派員前往查看，並經搜救人員查證後，確認為誤報。
依據災害防救法第53條規定，中央災害應變中心說，明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處新台幣30萬元以上50萬元以下罰金。
另外，散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。
中央災害應變中心建議，民眾在分享災害相關消息前，應先仔細查看消息來源是否值得信賴，並可透過消防署官網「即時新聞澄清專區」或消防防災e點通「闢謠專區」，確認訊息正確性，避免錯誤的訊息影響災區救災之效能，以維護災害防救秩序及社會安全。
