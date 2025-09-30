快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

網傳花蓮災區遺體假訊 中央災變中心提醒勿觸法

中央社／ 台北30日電

網傳疑有志工在花蓮災區發現遺體，中央災害應變中心今天表示，經花蓮縣消防局和搜救人員查證確認為誤報，提醒民眾分享災害相關消息前應先仔細查看，以免違反災害防救法。

中央災害應變中心下午發布新聞稿表示，有社群媒體發佈疑似志工於花蓮縣光復鄉佛祖街及自強路一帶發現遺體，經花蓮縣消防局派員前往查看，並經搜救人員查證後，確認為誤報。

依據災害防救法第53條規定，中央災害應變中心說，明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處新台幣30萬元以上50萬元以下罰金。

另外，散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

中央災害應變中心建議，民眾在分享災害相關消息前，應先仔細查看消息來源是否值得信賴，並可透過消防署官網「即時新聞澄清專區」或消防防災e點通「闢謠專區」，確認訊息正確性，避免錯誤的訊息影響災區救災之效能，以維護災害防救秩序及社會安全。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

裕隆集團「拖吊超人」 挺進花蓮光復

林岱樺籲請總統賴清德 對花蓮災區頒布緊急命令

花蓮愛買推重建家園專案 購買家電送券無上限、助災民重建

台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區

相關新聞

綠群組建議政院釋出「殺傷力訊息」對話曝光 張惇涵：關心災情

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災時，流出民進黨立委王定宇在綠委群組的訊息截圖，指要用「殺傷力訊息」反擊，行政院秘書長當時也在群組內...

憂馬太鞍溪堰塞湖壩體仍不穩定 陳駿季：持續紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，持續引發關注，農業部長陳駿季表示，堰塞湖水位高度有下降，但還是有溢流情況，也擔心壩體仍在不...

馬太鞍溪堰塞湖溢流淤泥含重金屬？環境部：屬天然背景值非人為汙染

馬太鞍溪堰塞湖溢流後大量淤泥沖刷下游，由於淤泥黏稠且顏色較深，引發民眾關注重金屬議題。環境部澄清，馬太鞍溪上游地質分類屬...

全國最「幼齒」善心團均齡只5歲 為花蓮募款11萬元超有愛

全國用愛挺進花蓮，感動了雲林縣口湖鄉聖文幼兒園師生發起義賣，沒想到小朋友和家長熱情投入，今天兩百多名小善士帶著家長的愛心...

「花蓮阿嬤」發粽子助災民 行善暖哭網友：是沒拿鏟子的超人

花蓮縣光復鄉災後重建工作持續中，各界也伸出援手，為災民盡一份心力，有人當鏟子超人，有人則化身為餵食超人。近日有網友分享，有位阿嬤在花蓮光復火車站發放粽子，原PO原本打算婉拒粽子，後來又覺得應該收下阿嬤的心意，也同時呼籲大家「接收阿嬤的愛心」。

【重磅快評】堰塞湖災變怎不見陳駿季處理超思蛋的積極？

花蓮縣馬太鞍堰塞湖發生洪災，內政部長劉世芳因「頂多家門有水淹過」音檔外流中箭，直到第7天才出現災區，接著又回台北召開「馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。