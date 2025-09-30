聽新聞
綠群組建議政院釋出「殺傷力訊息」對話曝光 張惇涵：關心災情
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災時，流出民進黨立委王定宇在綠委群組的訊息截圖，指要用「殺傷力訊息」反擊，行政院秘書長當時也在群組內回應。張惇涵今天回應，群組中有立委關心災情，那就災區狀況回答，目前最重要的還是中央地方合作救災及復原。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，有綠委群組截圖流出，民進黨立委王定宇在群組內標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等，表示民進黨秘書長徐國勇建議，要丟出「殺傷力訊息」反擊。
該話題持續延燒，立法院今開院會，張惇涵於開會前接受媒體聯訪時回應，群組中有立委關心災情，那就災區狀況回答，目前最重要的還是中央地方一起合作，趕快把災區復原進度做好，目前中央地方也都有合作橋樑跟管道，相信大家一起努力，還有民間鏟子超人，大家協助光復鄉家園盡速回覆原狀。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
