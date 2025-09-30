憂馬太鞍溪堰塞湖壩體仍不穩定 陳駿季：持續紅色警戒
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，持續引發關注，農業部長陳駿季表示，堰塞湖水位高度有下降，但還是有溢流情況，也擔心壩體仍在不穩定狀態，所以持續以紅色警戒提醒下游居民；環境部長彭啓明則說，目前加速清淤中，力拚中秋節前清理完成。
立法院今召開院會，各界關注花蓮災情最新情況。陳駿季說明，目前持續監測堰塞湖情況，水位高度已下降110公尺左右，水量也逐步減少，但還是有持續溢流情況，現在擔心是壩體仍在不穩定狀態，這次下切的壩體周遭可能還是有些坍方，所以還是持續用紅色警戒提醒下游居民。環境部長彭啓明表示，災區都在加速清淤當中，不過當中淤泥還滿多的，力拚中秋節前清理完成。
另外，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）率團來台灣，外界關注是否代表台灣肉品將開放？陳駿季回應，類似相關訪問，就他了解都是一些友好討論，並沒有討論到任何有關關稅的議題。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言