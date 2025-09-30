憂馬太鞍溪堰塞湖壩體仍不穩定 陳駿季：持續紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，持續引發關注，農業部長陳駿季表示，堰塞湖水位高度有下降，但還是有溢流情況，也擔心壩體仍在不穩定狀態，所以持續以紅色警戒提醒下游居民；環境部長彭啓明則說，目前加速清淤中，力拚中秋節前清理完成。

立法院今召開院會，各界關注花蓮災情最新情況。陳駿季說明，目前持續監測堰塞湖情況，水位高度已下降110公尺左右，水量也逐步減少，但還是有持續溢流情況，現在擔心是壩體仍在不穩定狀態，這次下切的壩體周遭可能還是有些坍方，所以還是持續用紅色警戒提醒下游居民。環境部長彭啓明表示，災區都在加速清淤當中，不過當中淤泥還滿多的，力拚中秋節前清理完成。

另外，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）率團來台灣，外界關注是否代表台灣肉品將開放？陳駿季回應，類似相關訪問，就他了解都是一些友好討論，並沒有討論到任何有關關稅的議題。

