馬太鞍溪堰塞湖溢流淤泥含重金屬？環境部：屬天然背景值非人為汙染
馬太鞍溪堰塞湖溢流後大量淤泥沖刷下游，由於淤泥黏稠且顏色較深，引發民眾關注重金屬議題。環境部澄清，馬太鞍溪上游地質分類屬虎頭山片岩，形成土壤為淡灰色，有高度滑膩感，馬太鞍溪沖下的淤泥，其母岩性質原本就含有微量重金屬，屬地殼天然背景造成，非人為汙染。
環境部表示，依據歷年土壤及底泥監測資料顯示，馬太鞍溪上游地層主要屬於片岩母質坋質壤土的沖積土，其重金屬濃度普遍介於自然背景值範圍。經初步分析，本次事件所產生的淤泥性質與水庫清淤物類似，屬於細顆粒為主的沖積土，因該地區地質特性，使淤泥顏色較深且黏稠度高。
環境部指出，2022年及2023年於馬太鞍橋採樣點檢測底泥砷、鉻、銅、鎳、鉛、鋅等濃度，檢測結果顯示重金屬濃度均低於水體底泥品質風險評估值，對環境及農業使用並無立即性危害。
