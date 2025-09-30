快訊

全國最「幼齒」善心團均齡只5歲 為花蓮募款11萬元超有愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影

全國用愛挺進花蓮，感動了雲林縣口湖鄉聖文幼兒園師生發起義賣，沒想到小朋友和家長熱情投入，今天兩百多名小善士帶著家長的愛心高喊「花蓮加油」，千個月餅秒殺還回捐，一上午賣逾5萬元加上樂捐善款達逾10萬元，大幅超乎預期，成了國內年紀最小的「善心團」，讓人揪感心。

花蓮堰塞湖決堤釀成重災，全國愛心大動員，每天報導連孩子都感受得到，雲林縣聖文幼兒園更有一名陳姓幼童的姑婆迄今仍失蹤下落不明，園方師生感同身受，由園長曾素端發起小月餅愛心義賣。

義賣行動傳出獲家長熱烈回響，主動參加志工隊帶著孩子製作小月餅，原預計製作500顆蛋黃酥，沒想到家長訂單如潮，致臨時加碼為1千顆，家長志工日夜趕工，曾素端說，原本只想響應愛心，透過義賣教育孩子，但家長和師生超有愛，除了義賣還發起樂捐。

今天上午義賣在口湖鄉聖文幼兒園廣場展開，園長曾素端見對全園210名小朋友說明義賣的用意，並分組進行義責，大班哥哥姐姐當義賣員高喊「緊來喔！1個50元，買月餅、做愛心」，小朋友手拿百元鈔爭取搶購，炒熱了全場氣氛 。

有人買了月餅又依媽媽指示回捐再義賣，致光是1千個月餅就賣了5萬多元。廣場的另一場樂捐更熱烈，小朋友不僅拿著百元鈔，還有不少人拿著多張五百和千元大鈔投入愛心箱，其中1人最高6千元入箱，「小朋友怎會有那麼多錢？」他們天真說是媽媽給的，要他們一張張投進入箱子。

曾素端說，還有小朋友為了樂捐，還在家打工，幫忙剝蒜頭、掃地，靠自己雙手賺了600元懇悉數捐愛，更感人，也從中學了不少人與人之間互動與關懷「孩子真的長大了」。幾位小朋友被問到為何要捐款，他們說「錢錢送給花蓮人，他們才不會餓肚子」。

聖文幼兒園均齡才約只5歲，一個上午熱賣月餅加樂捐共募集高達11萬餘元，這支全國最「幼齒」的善心團，愛心行動不落人後。

口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，家長幫忙製作千個月餅作為義賣。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，家長幫忙製作千個月餅作為義賣。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，家長幫忙製作千個月餅作為義賣。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，家長幫忙製作千個月餅作為義賣。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣月餅挺花蓮，餅香送暖。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣月餅挺花蓮，餅香送暖。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」，場面溫馨熱烈。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉聖文幼兒園發起愛心義賣挺花蓮，小朋友手拿百元千元鈔代替家長響應樂捐，高喊「花蓮加油」，場面溫馨熱烈。記者蔡維斌／攝影

