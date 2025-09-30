嘉大捐百株蝴蝶蘭與鮮乳、發起愛心募款 助花蓮光復鄉重建
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成重大傷亡與損失，嘉義大學農學院園藝技藝中心與動物試驗場響應花蓮賑災，捐出100株蝴蝶蘭及66瓶嘉大鮮乳，並攜手嘉大員生消費合作社發起愛心募款行動，號召全體師生及社會大眾共同關懷災區。嘉大校長林翰謙表示，透過小額募款「匯愛成河」，期望能拋磚引玉，協助光復鄉重建家園。
嘉大表示，募款活動自即日起展開，凡至合作社捐款滿128元以上，即可獲贈1株蝴蝶蘭作為紀念；或透過合作社認購1瓶嘉大鮮乳，即相當於捐出90元以上。期盼藉由學生實習農特產品為媒介，匯聚各界愛心，為光復鄉災後重建盡一份心力。
校長林翰謙表示，花蓮是台灣東部農業重鎮，光復鄉更是水稻、箭竹筍及柑橘等水果的重要產地，此次洪災重創基礎建設，亟需大量人力與物力持續支援。嘉大透過小額募款「匯愛成河」，期望能拋磚引玉，協助光復鄉重建家園。也感謝熱心響應的教職員工生，並呼籲大家共同實踐嘉大「力量心、關懷心、同理心、愛校心」的精神，送上對花蓮的祝福。
嘉大員生消費合作社經理朱淑玲表示，合作社長年積極支持校務發展，並提供清寒獎學金及急難救助金等公益事務，此次更全力響應農學院師生的善舉，以「人溺己溺」的精神全力相挺。她承諾，所有募款將登錄列冊，並全數捐至衛福部指定專戶，確保善款專款專用。
嘉大呼籲社會各界攜手響應，以實際行動支援花蓮光復鄉，共同展現台灣人互助互愛的力量。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言