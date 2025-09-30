嘉大捐百株蝴蝶蘭與鮮乳、發起愛心募款 助花蓮光復鄉重建

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學師生齊心匯愛成河，助光復鄉重建家園。圖／嘉義大學提供
嘉義大學師生齊心匯愛成河，助光復鄉重建家園。圖／嘉義大學提供

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成重大傷亡與損失，嘉義大學農學院園藝技藝中心與動物試驗場響應花蓮賑災，捐出100株蝴蝶蘭及66瓶嘉大鮮乳，並攜手嘉大員生消費合作社發起愛心募款行動，號召全體師生及社會大眾共同關懷災區。嘉大校長林翰謙表示，透過小額募款「匯愛成河」，期望能拋磚引玉，協助光復鄉重建家園。

嘉大表示，募款活動自即日起展開，凡至合作社捐款滿128元以上，即可獲贈1株蝴蝶蘭作為紀念；或透過合作社認購1瓶嘉大鮮乳，即相當於捐出90元以上。期盼藉由學生實習農特產品為媒介，匯聚各界愛心，為光復鄉災後重建盡一份心力。

校長林翰謙表示，花蓮是台灣東部農業重鎮，光復鄉更是水稻、箭竹筍及柑橘等水果的重要產地，此次洪災重創基礎建設，亟需大量人力與物力持續支援。嘉大透過小額募款「匯愛成河」，期望能拋磚引玉，協助光復鄉重建家園。也感謝熱心響應的教職員工生，並呼籲大家共同實踐嘉大「力量心、關懷心、同理心、愛校心」的精神，送上對花蓮的祝福。

嘉大員生消費合作社經理朱淑玲表示，合作社長年積極支持校務發展，並提供清寒獎學金及急難救助金等公益事務，此次更全力響應農學院師生的善舉，以「人溺己溺」的精神全力相挺。她承諾，所有募款將登錄列冊，並全數捐至衛福部指定專戶，確保善款專款專用。

嘉大呼籲社會各界攜手響應，以實際行動支援花蓮光復鄉，共同展現台灣人互助互愛的力量。

嘉義大學送愛到花蓮，農學院捐蝴蝶蘭與鮮乳拋磚引玉助光復鄉重建家園。圖／嘉義大學提供
嘉義大學送愛到花蓮，農學院捐蝴蝶蘭與鮮乳拋磚引玉助光復鄉重建家園。圖／嘉義大學提供
農學院園藝技藝中心無償捐出100株含苞之蝴蝶蘭。圖／嘉義大學提供
農學院園藝技藝中心無償捐出100株含苞之蝴蝶蘭。圖／嘉義大學提供
農學院園藝技藝中心無償捐出100株含苞之蝴蝶蘭。圖／嘉義大學提供
農學院園藝技藝中心無償捐出100株含苞之蝴蝶蘭。圖／嘉義大學提供
花蓮賑災愛心捐款一推出即有民眾及校內竹師生同仁踴躍認捐。圖／嘉義大學提供
花蓮賑災愛心捐款一推出即有民眾及校內竹師生同仁踴躍認捐。圖／嘉義大學提供

堰塞湖 馬太鞍溪

