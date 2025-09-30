花蓮愛買推重建家園專案 購買家電送券無上限、助災民重建

樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，造成當地民生物資及生活環境嚴重受損。為協助災區民眾盡早重建家園，愛買量販除於9月26日攜手遠東百貨花蓮店及在地民眾捐贈物資送至光復鄉鎮平教會外，花蓮店自10月1日至10月31日加碼推出「重建家園專案」，祭出大家電、小家電多重優惠，並號召日立、國際牌、大同等品牌響應，以實際行動支持災後重建。

根據規劃，「重建家園專案」購買大家電商品（冰箱、冷氣、洗衣機、電視）單筆滿5,000元可現折500元，並加碼滿5,000元再送500元現金券，等於折扣與回饋雙重加值；小家電方面，購買指定品牌單筆滿2,000元亦可享現折200元優惠。專案涵蓋眾多家庭必需品，期盼能減輕受災家庭的經濟壓力，加快生活回復步調。

商品推薦