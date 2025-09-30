連假累積逾6萬人花蓮清淤 受災戶為鏟子超人洗雨鞋

各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在門前替鏟子超人們清洗雨鞋，答謝幫忙。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區淹水，大水退去留下厚重淤泥，來自全台各地的「鏟子超人」自發性搭車到光復協助清理家園，也有人在車站前留下雨鞋、鏟子等工具，等待下一批超人們接手。

住在光復鄉中正路一段的許姓住戶告訴中央社記者，跟重災區比起來，已算是輕微，但還是獲得很多志工的幫忙，為表達對「鏟子超人」的感謝，就在門前擺起桌子放補給品，下午則跟家人輪流在門前替超人們洗雨鞋。

「謝謝超人們幫忙！」許姓住戶下午約3時許會站在門口，對著準備搭車返程的超人們道謝，看到大批大批的民眾專程搭車來幫忙災民清理家園，直呼真的好感動。

來自香港的梁大哥，在台北市南港區工作，趁著連假帶太太到花蓮光復協助民宅清理。他告訴中央社記者，在電視看到花蓮災情嚴重，可以搭火車去幫助災民，就想趁著休假，安排兩天一夜到光復幫忙。

他說，從台北到花蓮看到很多穿著雨鞋的人，沒有特別報名，實際抵達，發現現場比想像中更嚴重，哪裡有人在清理，就直接進去。

看到台灣人彼此不認識，卻一起為著陌生人的家努力鏟土。梁大哥說，對台灣人互助的精神印象深刻，明明不是自己家，卻當作自己家一樣認真清理。

台鐵統計，教師節連假3天，超過6萬人在光復站下車，其中以29日人數最多，單日有4萬4500人在光復進出站，今天光復站上午進站人數僅剩1萬多人。

商品推薦