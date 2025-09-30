快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

連假累積逾6萬人花蓮清淤 受災戶為鏟子超人洗雨鞋

中央社／ 花蓮縣30日電
各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在門前替鏟子超人們清洗雨鞋，答謝幫忙。圖為「鏟子超人」清汙。聯合報系記者葉信菉／攝影
各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在門前替鏟子超人們清洗雨鞋，答謝幫忙。圖為「鏟子超人」清汙。聯合報系記者葉信菉／攝影

各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在門前替鏟子超人們清洗雨鞋，答謝幫忙。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區淹水，大水退去留下厚重淤泥，來自全台各地的「鏟子超人」自發性搭車到光復協助清理家園，也有人在車站前留下雨鞋、鏟子等工具，等待下一批超人們接手。

住在光復鄉中正路一段的許姓住戶告訴中央社記者，跟重災區比起來，已算是輕微，但還是獲得很多志工的幫忙，為表達對「鏟子超人」的感謝，就在門前擺起桌子放補給品，下午則跟家人輪流在門前替超人們洗雨鞋。

「謝謝超人們幫忙！」許姓住戶下午約3時許會站在門口，對著準備搭車返程的超人們道謝，看到大批大批的民眾專程搭車來幫忙災民清理家園，直呼真的好感動。

來自香港的梁大哥，在台北市南港區工作，趁著連假帶太太到花蓮光復協助民宅清理。他告訴中央社記者，在電視看到花蓮災情嚴重，可以搭火車去幫助災民，就想趁著休假，安排兩天一夜到光復幫忙。

他說，從台北到花蓮看到很多穿著雨鞋的人，沒有特別報名，實際抵達，發現現場比想像中更嚴重，哪裡有人在清理，就直接進去。

看到台灣人彼此不認識，卻一起為著陌生人的家努力鏟土。梁大哥說，對台灣人互助的精神印象深刻，明明不是自己家，卻當作自己家一樣認真清理。

台鐵統計，教師節連假3天，超過6萬人在光復站下車，其中以29日人數最多，單日有4萬4500人在光復進出站，今天光復站上午進站人數僅剩1萬多人。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

「好捨不得回台南！」光復志工1句話惹哭全場 網曬車票喊：來接棒了

「淹水痕跡高達180公分」 花蓮光復鄉災民嘆：內心十分絕望

跨越429公里 嘉義大林慈濟醫院 教師節連假化身雨鞋超人

花蓮光復災情 許淑華：國慶活動可考慮節目編排做調整

相關新聞

姐姐獨居身障又失智怎撤？花蓮光復洪災罹難者家屬指政府撤離不確實

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今辦罹難者頭七法會，罹難者家屬陳先生說，獨居的姐姐身障又輕微失智，洪災當天停班課，居服員...

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

花蓮光復洪災釀18死6失聯，遇難時因「媽媽撥開我的手」痛失母親的劉先生，今參加罹難者頭七法會時，受訪還原事發經過，強調「...

「淹水痕跡高達180公分」 花蓮光復鄉災民嘆：內心十分絕望

花蓮光復鄉遭洪水重創，許多民宅被泥水吞沒，受災居民回到家中，看到滿屋厚重淤泥與被沖散的家具。直到災後第3天國軍與各地志工...

嘉大捐百株蝴蝶蘭與鮮乳、發起愛心募款 助花蓮光復鄉重建

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成重大傷亡與損失，嘉義大學農學院園藝技藝中心與動物試驗場響應花蓮賑災，捐出100...

連假累積逾6萬人花蓮清淤 受災戶為鏟子超人洗雨鞋

各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在...

「好捨不得回台南！」光復志工1句話惹哭全場 網曬車票喊：來接棒了

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，到災區清理泥濘、搬運物資。對此，一名網友分享，教師節連假最後一天，還在光復鄉救災，眼看連假即將結束，光復鄉仍滿地淤泥，讓他直呼「好不捨得回台南！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。