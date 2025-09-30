「花蓮阿嬤」發粽子助災民 行善暖哭網友：是沒拿鏟子的超人
花蓮縣光復鄉災後重建工作持續中，各界也伸出援手，為災民盡一份心力，有人當鏟子超人，有人則化身為餵食超人。近日有網友分享，有位阿嬤在花蓮光復火車站發放粽子，原PO原本打算婉拒粽子，後來又覺得應該收下阿嬤的心意，也同時呼籲大家「接收阿嬤的愛心」。
一名網友在27日於Threads發文表示，她在光復車站前遇到一位愛心阿嬤在發粽子，一開始因為晚上有飯局，所以原PO婉拒阿嬤問的「要不要拿？」但轉身後，她又想到這是阿嬤的心意，對方想盡力付出，因此她認為應該收下，為阿嬤累積福報，於是她回頭拿了粽子，並暖心跟網友表示「希望大家經過時，能接受阿嬤的愛心，好讓她早點發完，早點回家休息」。
文章曝光後，短短兩天已吸引多人按愛心，還有網友分享「我都叫他花蓮阿嬤，阿嬤真的是一個很熱心的人」、「之前去花蓮也遇過阿嬤，超可愛的」、「阿嬤還很會跳舞喔！她每天騎單車到各大酒吧賣肉粽，還會陪跳舞」、「一下火車站她就開始發了」、「阿嬤年紀大，自己都不容易，還做肉粽出來發」、「阿嬤沒有力氣拿鏟子，但她也是超人」。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，中央災害應變中心今（30）日表示，截至上午8時，堰塞湖釀死傷為18人死亡、6人失聯、121人受傷，花蓮前進指揮所今日的工作重點在執行光復地區大體搜索、緊急救護，以及對政旺砂石場搜尋失聯人員和挖掘。
