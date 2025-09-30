「淹水痕跡高達180公分」 花蓮光復鄉災民嘆：內心十分絕望

花蓮光復鄉遭洪水重創，許多民宅被泥水吞沒，受災居民回到家中，看到滿屋厚重淤泥與被沖散的家具。直到災後第3天國軍與各地志工陸續進入，居民才逐步清理出一絲曙光，但許多受災戶表示，光是把家園清乾淨，就要花上好幾天，現在仍有淤泥待清。

老家在敦厚路的黃姓男子說，水災發生時他人在花蓮，因趕不回家，只能上網搜尋影片查看災情，但無人拍到住家附近情況。2天後返家，眼前卻是屋內滿滿的汙泥，水痕高達180公分，他直言「內心十分絕望」。

由於錯過第一波村鄰長救災，黃男只能一度坐在門口發呆，後來靠著鄰居指引才找到資源，並在志工、國軍的幫忙下逐步清出淤泥。他說，老家是兄弟過年回家的地方，現在沒有老家可團聚，要復原真的要花很長的時間，還需龐大經費，目前只能先修復鐵門，盼政府補助。

經營早餐店的張老闆表示，當天僅在水來前1分鐘收到警訊，感覺就像一般防颱演練，「不是洪水等級的通知」。直到洪水來襲，才聽到警車廣播，情急之下，他與妻子連忙駕車逃命。災後店內所有生財器具幾乎全毀，他與家人挖泥巴挖到快缺氧，幸好後來有挖土機、國軍協助，還有一群台中志工默默前來幫忙挖泥，讓他心中滿是感謝，也希望政府能再有補貼。

同樣受災的鍾姓男子家中，洪水退去後家具全被沖得東倒西歪，厚重的爛泥讓人寸步難行，只能暫時用木板鋪路，屋內泥濘厚達30公分。他回憶，一開始甚至連雨鞋都沒有，還好有西部青年志工一早趕到光復，替他們一鏟一鏟清出家園，現在仍需要各地志工幫忙，早日讓家園恢復正常。 經營早餐店的張老闆與老闆娘指出淹水水痕，洪水導致生財工具全毀，盼政府能補助。記者王思慧／攝影 許多國軍弟兄繼續投入光復鄉救災。記者王思慧／攝影

