姐姐獨居身障又失智怎撤？花蓮光復洪災罹難者家屬指政府撤離不確實
花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今辦罹難者頭七法會，罹難者家屬陳先生說，獨居的姐姐身障又輕微失智，洪災當天停班課，居服員未到家中，最終不幸罹難，他認為政府行政未確實才導致如今災害損失嚴重。
陳先生說，姐姐獨居在佛祖街靠近馬太鞍溪岸際一端，因癱瘓在床又有輕微失智，平時都是靠長照的居家照服人員在照顧。
洪災發生當天，政府宣布停班停課，居服員沒到家中，姐姐一個人待在家，最終不幸罹難，事發第2天，搜救隊就在姐姐家中找到她的遺體。
雖然政府說有通知撤離，「她失智不會用手機，一個人又無法行動，要怎麼撤離？」，陳先生認為，就算政府事發時有通知撤離，也做得不確實，「遇到災害來臨時不是應該強制撤離嗎？」，指出大馬村也受災嚴重，為何能做到零死亡？這就是做事確不確實的問題。
陳先生說，家中除了姐姐以外，還有六兄弟，都在外發展，他平時年節會回到花蓮陪姐姐，今天卻因姐姐受災罹難，六兄弟一起參加法會。
