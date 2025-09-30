快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
陳先生（左上）等六兄弟今回到花蓮參加罹難者頭七法會，圖為陳先生兄弟受訪照。記者李隆揆／攝影
陳先生（左上）等六兄弟今回到花蓮參加罹難者頭七法會，圖為陳先生兄弟受訪照。記者李隆揆／攝影

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今辦罹難者頭七法會，罹難者家屬陳先生說，獨居的姐姐身障又輕微失智，洪災當天停班課，居服員未到家中，最終不幸罹難，他認為政府行政未確實才導致如今災害損失嚴重。

陳先生說，姐姐獨居在佛祖街靠近馬太鞍溪岸際一端，因癱瘓在床又有輕微失智，平時都是靠長照的居家照服人員在照顧。

洪災發生當天，政府宣布停班停課，居服員沒到家中，姐姐一個人待在家，最終不幸罹難，事發第2天，搜救隊就在姐姐家中找到她的遺體。

雖然政府說有通知撤離，「她失智不會用手機，一個人又無法行動，要怎麼撤離？」，陳先生認為，就算政府事發時有通知撤離，也做得不確實，「遇到災害來臨時不是應該強制撤離嗎？」，指出大馬村也受災嚴重，為何能做到零死亡？這就是做事確不確實的問題。

陳先生說，家中除了姐姐以外，還有六兄弟，都在外發展，他平時年節會回到花蓮陪姐姐，今天卻因姐姐受災罹難，六兄弟一起參加法會。

堰塞湖 馬太鞍溪

姐姐獨居身障又失智怎撤？花蓮光復洪災罹難者家屬指政府撤離不確實

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今辦罹難者頭七法會，罹難者家屬陳先生說，獨居的姐姐身障又輕微失智，洪災當天停班課，居服員...

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

花蓮光復洪災釀18死6失聯，遇難時因「媽媽撥開我的手」痛失母親的劉先生，今參加罹難者頭七法會時，受訪還原事發經過，強調「...

「淹水痕跡高達180公分」 花蓮光復鄉災民嘆：內心十分絕望

花蓮光復鄉遭洪水重創，許多民宅被泥水吞沒，受災居民回到家中，看到滿屋厚重淤泥與被沖散的家具。直到災後第3天國軍與各地志工...

嘉大捐百株蝴蝶蘭與鮮乳、發起愛心募款 助花蓮光復鄉重建

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成重大傷亡與損失，嘉義大學農學院園藝技藝中心與動物試驗場響應花蓮賑災，捐出100...

連假累積逾6萬人花蓮清淤 受災戶為鏟子超人洗雨鞋

各地「鏟子超人」前進花蓮光復地區，連假3天累積超過6萬人搭車前往。在台工作的香港夫妻對台灣人互助精神印象深刻，有受災戶在...

「好捨不得回台南！」光復志工1句話惹哭全場 網曬車票喊：來接棒了

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，到災區清理泥濘、搬運物資。對此，一名網友分享，教師節連假最後一天，還在光復鄉救災，眼看連假即將結束，光復鄉仍滿地淤泥，讓他直呼「好不捨得回台南！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

