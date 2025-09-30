媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

花蓮光復洪災釀18死6失聯，遇難時因「媽媽撥開我的手」痛失母親的劉先生，今參加罹難者頭七法會時，受訪還原事發經過，強調「若有通知撤離我們怎麼還會在家？」，並表示目前最擔心的是，政府至今仍未給受災戶一個清楚的承諾。

劉先生說，洪災發生當晚他和母親待在家中看電視聊天，突然發現有泥水從屋外流進來，他起身準備外出查看，泥水已淹到腰際，他抓著母親的手說「媽，你一定要抓牢喔！」，轉眼泥水就淹到脖子，「我在水裡不能呼吸，一直在憋氣，但看不到媽媽，卻感覺她不斷用另外一隻手撥開我的手…」

後來他在泥水中攀爬至屋頂，「我從屋頂上看去，兩條水流在我們住家這邊匯集，無法排出、形成漩渦，家家戶戶有的消失、有的只剩屋頂。」

他事後打電話聯絡哥哥和妹妹，說他對不起媽媽，但他真的沒辦法，哥哥和妹妹雖然難過，也安慰「至少他人平安」。

劉先生說，他平常在花蓮市做投資工作，父親早已離世，他晚上沒事就會回光復陪媽媽，他們家族多居住佛祖街，同在佛祖街罹難的劉姓女子是他堂姐。

他說，母親遺體被尋獲送，送到瑞穗生命園區時，他就曾跟縣長說，洪災發生前並未被通知疏散撤離，「如果有，我們怎麼還會待在那？」，重點是他們不像大馬村那樣派人到家戶中通知撤離，「我們沒聽到廣播，很多長輩都沒有用手機，你寄那些簡訊怎麼會有用？」

對於受重創的家園，他擔心政府只是在非常時期喊喊口號，「說歸說，最後會不會幫忙重建還不知道」；事發後他被暫時安置在校園中，也不知道家還能不能重建、究竟還能不能住？但政府到目前為止還沒有給受災戶一個清楚的承諾，這讓他每天過得痛苦，內心也不踏實。

