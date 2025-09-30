烏龍警報嚇壞花蓮光復鄉 中央建立發布程序說明警報機制
花蓮光復洪災區前天接連誤傳溢流訊息，又有烏龍警報，嚇壞救災人員與災民。中央前進協調所今天說明堰塞湖警戒發布、解除機制，若24小時累積雨量達到100毫米，或發生震度5弱以上地震，將發布紅色警戒，強制疏散避難。
行政院長卓榮泰前天再度到光復勘災，在中央災害應變中心前進協調所聽取簡報時，因馬太鞍溪施工改流，水位上升較快，誤傳溢流，讓街道上滿滿志工、居民陷入恐慌，四散奔逃；不料當天下午4時45分市區響起海嘯警報，事後查證又是一場烏龍，花蓮縣警局表示，經查是留守的警方太緊張，聽到紅色警戒緊急發布警報，將內部懲處。
中央前進協調所今天公布馬太鞍溪堰塞湖溢流後警戒發布、避免及解除機制，若未來48小時預測累積雨量達到100毫米，將發布黃色警戒預備疏散避難。
若未來24小時預測累積雨量、目前24小時累積雨量達100毫米，或者光復測站測得震度5弱以上地震，都發布紅色警戒，強制疏散撤離。
農業部林業保育署花蓮分署長黃群策說，今早以無人機觀測壩體狀況，水位1020.5公尺，湖域面積12.8公頃，蓄水量595萬噸，比昨略降，約是滿水位9100萬公噸的6.5%。
黃群策說，目前蓄水量下降速度變緩，無人機觀測初判壩體無異狀，相對穩定，但因馬太鞍溪土砂淤積，需要防堵與導流，仍維持紅色警戒，昨天建立警戒作業發布程序，花蓮分署密集監測，若發現水位異常，將透過縣警局發布海嘯警報。
