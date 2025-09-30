聽新聞
花蓮光復災情 許淑華：國慶活動可考慮節目編排做調整
今年國慶將至，但花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，光復鄉災情慘重，至今仍有人失聯，外界關注國慶相關活動是否會縮小規模。南投縣是今年國慶煙火施放地點，南投縣長許淑華今天上午表示，規模大小可能已變動不了，但可考慮在節目編排來做一些調整，去呈現出國家領導人對災民的慰問。
許淑華表示，面對花蓮災區的重創，全國很多民眾都下去支援，當然會尊重慶籌會的安排，不過另外一方面就說，救災的部分歸救災，但國家慶典還是有一定的規模，南投縣作為其中一個主辦方、承辦方，會盡量把這些程序都做好。至於橋段上怎麼樣來調整或安排都尊重慶籌會給建議。
許淑華補充，因為基本上國慶的慶典也是我國非常重要的活動，至於規模大小可能也變動不了，礙於現有場地跟事前宣傳，但在節目上面的編排或安排可以怎麼樣來做一些調整，也能去呈現出我們國家的領導人對花蓮災民的慰問。
慶籌會私下坦言，目前雖然尚未討論到這個環節，但是預計都會有針對花蓮災區的哀悼。
