花蓮搶災再找第19具遺體 消防人員持續挖掘中

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，圖為日前佛祖街的搜救行動。(圖／花蓮縣消防局提供)
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀市區慘重災情，圖為日前佛祖街的搜救行動。(圖／花蓮縣消防局提供)

花蓮縣光復鄉洪災累計已有18死，仍有6人失聯，各地消防人員支持搜救，今天上午傳出佛祖街再找到一具遺體，埋在家戶前院泥沙中，露出部分。消防局表示，稍早在佛祖街確實有發現一具疑似遺體，還待挖掘出來，再由警方鑑識人員確認身分。

花蓮縣光復鄉搜救行動持續進行中，連日來重災區佛祖街不少搜救人員，包含花蓮縣新秀義消。（讀者提供）
花蓮縣光復鄉搜救行動持續進行中，連日來重災區佛祖街不少搜救人員，包含花蓮縣新秀義消。（讀者提供）

鄭麗文拜會請益…李鴻源：佩服中生代承擔 未來樂意協助

花蓮堰塞湖洪災重創光復鄉，國民黨主席候選人鄭麗文今拜會內政部前部長李鴻源，請益國家永續發展藍圖擘畫與具體做法。李鴻源也說...

影／向李鴻源請益 鄭麗文：把台灣的政黨政治拉回正軌

國民黨黨主席候選人鄭麗文上午前往台大嚴慶齡工業研究中心拜會內政部前部長李鴻源請益。鄭麗文對此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災...

馬太鞍溪導流改道！降低短期溢淹風險 二周內完成土堤防線

花蓮光復鄉洪災救援昨進入第七天，由於馬太鞍溪床因堰塞湖溢流潰決淤塞墊高，若遇颱風豪雨，光復鄉有再淹水隱患。水利署長林元鵬...

農業部維持紅色警戒！馬太鞍溪河道清疏前 專家憂大雨再淹

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界關注後續災害應變。內政部前部長李鴻源指出，目前堰塞湖水量慢慢減少中，除非颱風再來，...

極端天氣 立院示警：土石流恐更頻繁

強烈颱風樺加沙上周過境，馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決釀災，立法院預算中心示警，面對極端天氣、土石流發生頻仍，統計近五年來重大土...

