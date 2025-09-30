花蓮搶災再找第19具遺體 消防人員持續挖掘中

花蓮縣光復鄉洪災累計已有18死，仍有6人失聯，各地消防人員支持搜救，今天上午傳出佛祖街再找到一具遺體，埋在家戶前院泥沙中，露出部分。消防局表示，稍早在佛祖街確實有發現一具疑似遺體，還待挖掘出來，再由警方鑑識人員確認身分。 花蓮縣光復鄉搜救行動持續進行中，連日來重災區佛祖街不少搜救人員，包含花蓮縣新秀義消。（讀者提供）

