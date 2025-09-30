「好捨不得回台南！」光復志工1句話惹哭全場 網曬車票喊：來接棒了
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，到災區清理泥濘、搬運物資。對此，一名網友分享，教師節連假最後一天，還在光復鄉救災，眼看連假即將結束，光復鄉仍滿地淤泥，讓他直呼「好不捨得回台南！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期趁著教師節連假前往花蓮救災，即便有很多熱心民眾幫忙清理，但現場仍有許多淤泥，擔心連假結束後，會瞬間減少掉很多人力，讓他擔心直呼「我好捨不得回台南，還有那麼多土還沒挖完怎麼辦？」
貼文一出後，不少網友都表示「真的...會捨不得看災民無奈卻又強顏歡笑的臉」、「辛苦了！充滿台南陽光的鏟子超人」、「台南人以你們為榮」、「真的，昨天要離開的時候，一度好想哭」、「說真的，我今天問到的人幾乎都是台南出發的」、「沒關係，整個十月都有連假」。
不過，留言區也有不少「鏟子超人」回應「沒問題的，有一批人會在連假後出現」、「上班族撐連假，我們自由業的可以撐平日～接棒」、「附上台鐵車票，接力」、「10/1換我！台灣人這麼讚，一定會延續下去的」、「10/2至10/4會滿滿的3天當志工，台南人真棒，我們全家也是從台南出發」、「接力！我們只是還沒放假～你們很棒好好休息」、「連假完換平日組出動」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言