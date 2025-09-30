洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，洪水瞬間湧入光復鄉市區，造成多人死傷與大批民宅毀損。有網友分享一段影片，一名阿公眼看自己辛苦一輩子建立的房子被拆除，當場淚崩哽咽，但一旁阿嬤的暖心1句安慰，讓不少人相當感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段影片，只見阿公滿臉淚水，手摀著嘴巴，難以接受打拚一輩子的心血一夕成空，但一旁的阿嬤還是露出笑容安慰說「你還在啊！」，讓現場不少志工相當感動，紛紛喊「阿公不要哭！阿公加油！」。

貼文一出後，多數網友都表示「我也看哭了，還好阿嬤比較堅強，還能笑著安慰他」、「又心疼又感動」、「隔著手機螢幕就能夠感受到阿公真的很難過，我也淚流滿面」、「看得出來阿公很不捨，畢竟這是他一輩子的成果，希望他能慢慢放下，人平安才最重要」、「這幾天看到一堆老人家，眼淚真的停不下來」。

此外，也有部分網友表示可以理解阿公的心情，回應「我們今天也拆了一間，可以理解為什麼阿公哭，確實是什麼都沒有了，但你們真的好暖！最棒的台灣人！」、「以前我家失火過，可以理解阿公的心情，會慢慢變好的，很快就能重回穩定的生活，阿公別難過」、「我能理解他的眼淚，他大半輩子努力都是為了這個家，好不容易退休可以享清福，卻都被惡水給淹滅了」。

