洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，洪水瞬間湧入光復鄉市區，造成多人死傷與大批民宅毀損。有網友分享一段影片，一名阿公眼看自己辛苦一輩子建立的房子被拆除，當場淚崩哽咽，但一旁阿嬤的暖心1句安慰，讓不少人相當感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」分享一段影片，只見阿公滿臉淚水，手摀著嘴巴，難以接受打拚一輩子的心血一夕成空，但一旁的阿嬤還是露出笑容安慰說「你還在啊！」，讓現場不少志工相當感動，紛紛喊「阿公不要哭！阿公加油！」。
貼文一出後，多數網友都表示「我也看哭了，還好阿嬤比較堅強，還能笑著安慰他」、「又心疼又感動」、「隔著手機螢幕就能夠感受到阿公真的很難過，我也淚流滿面」、「看得出來阿公很不捨，畢竟這是他一輩子的成果，希望他能慢慢放下，人平安才最重要」、「這幾天看到一堆老人家，眼淚真的停不下來」。
此外，也有部分網友表示可以理解阿公的心情，回應「我們今天也拆了一間，可以理解為什麼阿公哭，確實是什麼都沒有了，但你們真的好暖！最棒的台灣人！」、「以前我家失火過，可以理解阿公的心情，會慢慢變好的，很快就能重回穩定的生活，阿公別難過」、「我能理解他的眼淚，他大半輩子努力都是為了這個家，好不容易退休可以享清福，卻都被惡水給淹滅了」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言