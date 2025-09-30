鄭麗文拜會請益…李鴻源：佩服中生代承擔 未來樂意協助

花蓮堰塞湖洪災重創光復鄉，國民黨主席候選人鄭麗文今拜會內政部前部長李鴻源，請益國家永續發展藍圖擘畫與具體做法。李鴻源也說，很佩服鄭麗文願意出來抗下重擔，未來有需要，他很樂意協助鄭麗文，真正把國民黨的精神找回來。

鄭麗文會前受訪表示，她參政以來除了兩岸和平之外，最重視的就是零碳家園、永續發展。無庸置疑地，李鴻源是台灣這塊領域最重要的專家權威，這次花蓮風災反映出政府體系對重大極端氣候帶來的災害，在法令、政策上還沒做好防災準備，今天特別來請益李鴻源，未來的永續發展、國土規畫，是國民黨應該要負起的責任。

李鴻源說，他跟鄭麗文認識滿久，很佩服中生代願意出來承擔重責，國民黨過去給人家的詬病是「年輕人都不太喜歡我們」，藍營又在地方14縣市執政，這些從政黨員表現都非常好，中間到底發生什麼問題，這是黨主席候選人必須要認真思考的。

李鴻源說，現在台灣面臨的國際情勢和世界遊戲規則跟過去已經不太熟悉，不管國民黨未來要重返執政，還是目前在野，做正直的反對黨其實需要很多專業、很多新的思考，需要很多年輕人的智慧，未來的黨主席要有能力找到這些年輕人的智慧，帶領他們一起參加公共事務。

他也說，不可否認國民黨內還有很多老同志，他們的想法也許還是跟過去一樣，但這些人的政治經驗也是非常寶貴的經驗，如何傳承，讓老中青大家都有角色可以扮演，這是新任黨主席非常嚴峻的挑戰。只要未來有需要，不管在內政、外交，他都很樂意來協助鄭麗文，讓她有機會當選，真正把國民黨精神找回來。

李鴻源說，這一年台灣因為政治因素、藍綠惡鬥幾乎空轉，台灣的情勢不只是執政黨的挑戰，也是反對黨的挑戰，他期許國民黨協助執政縣市，把亮點、把政績做出來給台灣民眾；也期許國民黨做稱職的反對黨，有勇氣、智慧重新回到變成執政黨，這是一兩年大家要共同努力的地方。

針對花蓮災情檢討，李鴻源指出，當初在訂定「災害防救法」時，他就一直建議要成立防災總署，但後來政府選擇不用單一機關主管災害，而是把災害分出去給各部會，這樣的狀況造成今天，光一條馬太鞍溪就由中央2個部、3個署在管，這是在災害防救法設計上很先天的弱點。

李鴻源說，他希望這次檢討，與其在講誰對誰錯、到底發生了什麼事情，這交給司法處理；但在專業上，台灣面臨複合式災害，目前法令法規、政府組織運作上其實有很大問題，更不要講因為政治因素把事情愈搞愈複雜，大家應該回歸專業，執政黨好好做執政黨，也期許國民黨做正直的反對黨，不只批評，而是提出自己的建議。

商品推薦