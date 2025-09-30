日自民黨議員面呈花蓮捐款目錄 總統：台日如家人

快訊

中央社／ 台北30日電

總統賴清德今天接見日本參議院自民黨議員會長松山政司，松山政司當面將日本各界對花蓮災情善款捐贈目錄，呈給賴總統。總統說，台日像家人一樣，相互扶持，感謝日本對花蓮災情的關懷與慰問，讓台灣非常感動。

賴總統上午在總統府接見松山政司及訪團，賴總統說，在自民黨總裁選舉前夕，松山政司仍撥空率團訪問台灣，持續深化台日交流，相信透過這次參訪能更加了解台灣政經局勢，以及台日關係發展與成果。

賴總統說，台日之間像家人一樣，相互扶持，感謝日本各界對近來花蓮災情的關懷與慰問，讓台灣非常感動。

總統表示，多年來，台灣與日本攜手走過震災、疫情種種挑戰，也共同面對威權擴張的威脅，日本不僅長期關注台海情勢，也持續以實際行動，展現維護區域和平的決心。

他說，上周美日韓外長會議後的聯合聲明，是今年第三度重申支持維持台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀的企圖，並對台海周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切。

總統表示，這些堅定的立場已成為國際民主陣營共識。面對威權勢力持續擴張，民主國家更要團結一致。台灣希望和日本在安全和經貿等各領域持續深化夥伴關係，包括透過半導體、氫能、人工智慧以及無人機等產業合作，共同打造民主非紅供應鏈，提升經濟安全，也穩定區域和平。

松山政司致詞提到台灣遭受的颱風災情，他對罹難者表示哀悼，對受傷災民表示慰問，也衷心期盼受災民眾早日恢復正常生活。

松山政司說，台灣和日本都是面臨天災地變侵擾相當頻繁的國家，天災發生時，彼此都伸出援手協助對方渡過難關。他衷心期盼未來在防災、減災領域，台灣跟日本能夠加強合作。

他說，台灣對日本而言，是共享價值、非常重要的國家，兩國之間有非常頻繁的經濟交流，人員互訪，是非常重要夥伴，也是非常重要友人，今後也期盼日台兩國之間能夠更加強交流合作。

堰塞湖 馬太鞍溪

