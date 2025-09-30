極端天氣 立院示警：土石流恐更頻繁

強烈颱風樺加沙上周過境，馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決釀災，立法院預算中心示警，面對極端天氣、土石流發生頻仍，統計近五年來重大土砂災害，以一一三年度卅四件最多。此外，我國目前有一七四五條土石流潛勢溪流，土石流預警系統精度與準確度均有待提升。

預算中心「一一五年度中央政府總預算整體評估」顯示，極端天氣下的土石流發生頻仍，應陸續加強「整體性治山防災計畫」執行成效，促進山坡地合理利用，保障居民生命及財產安全。

預算中心指出，農業部自九十八年度分期辦理「整體性治山防災計畫」，監測分布十七縣市的一七四五條土石流潛勢溪流，一一三年度就發生土石流廿五件，相較一一○年度兩件及一一二年九件都大幅增加。

農業部農村水保署數據統計，近五年度重大土砂災例，一一三年度高達卅四件，相較於一○九年度的三件，整整增加了卅一件，數字為近五年最高，其中主要為土石流廿五件（占比約七成三），顯見極端天氣下已愈來愈頻繁。

預算中心建議，極端天氣帶來極端降雨，恐導致土石流或大規模崩塌的可能性提高，近年廢止特定水土保持區件數及面積卻增加，應該審慎評估廢止程序，避免災害危害人民安全或導致重大財損。

水利專家、內政部前部長李鴻源示警，未來在極端天氣下一定會遇到更多土石流挑戰，目前正研究以花蓮馬太鞍溪堰塞湖為案例，整理報告提供國科會等單位參考，全面預防規畫。

